Hundeshows, Wettkämpfe und Präsentationen: Am Wochenende kamen in Rostock Züchter mit 1751 Rassehunden in die Rostocker Hansemesse. Die Besucher konnten sich an zahlreichen Ständen rund um den Hund informieren und für ihre Vierbeiner neues Spielzeug und Leinen kaufen. Coronabedingt gab es einige Änderungen.