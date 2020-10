Rund 1751 Rassehunde aus 250 verschiedenen Rassen können am Wochenende in der Hansemesse in Rostock bestaunt werden. Sie treten an, um von Richtern bewertet zu werden und den begehrten Titel „Best in Show“ zu ergattern. Außerdem stellen über 60 Aussteller tolle Produkte und Informationen rund um den geliebten Vierbeiner vor.