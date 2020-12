Rostock

Der Rostocker Weihnachtsmarkt ist der größte im Norden. In diesem Jahr passt er auf wenige Quadratmeter. Dort, wo Melly Germanotta normalerweise Gäste bewirtet, serviert sie nun Rummelflair zum Mitnehmen. Die Gastronomin bietet in ihrem Restaurant, dem „Blauen Esel“, einen Weihnachtsmarkt „to go“ an. „Wir wollen Adventsstimmung verbreiten“, erklärt sie.

Der Duft nach Festtagsbraten liegt in der Luft. Glühweinausschank, Geschenke-Stand und mittendrin ein geschmückter Weihnachtsbaum – das Lokal hat sich anheimelnd herausgeputzt. Zutritt zum Mini-Weihnachtsmarkt gibt’s nur, wenn andere den Löffel abgeben: An der Restauranttür hängen fünf Holzlöffel, jeder davon ein Zugangspass, der einer Person corona-konformen Einlass in den „Blauen Esel“ ermöglicht.

Braten und Präsente

Drinnen gibt es, vakuumverpackt und gekühlt, ein Adventsmenü zum Aufwärmen zu Hause. Wer beim Anblick von geschmorter Ente, Rotkohl und Kartoffelklößen Appetit bekommt, kann diesen sofort mit Zwiebelbraten-Brötchen und Glögg stillen. Ebenfalls zu haben: Töpferwaren, Schmuck, Gemälde, Schokolade – wer noch ein Geschenk für Heiligabend sucht, findet hier Unikate „made in Mecklenburg“.

Ein besonderes Präsent hat Melly Germanotta zusammen mit den Chefs der Eiswerkstatt und der Gin-Brennerei Männerhobby geschnürt: die Geschenkbox „Rostocker Gaumenkitzel“, die sowohl den Rostockern als auch der hiesigen Kunstszene Glücksgefühle bescheren soll. Im Paket stecken Gutscheine für die drei genannten Adressen. Ein Teil der Verkaufserlöse wollen die Initiatoren dem Gemeinschaftsprojekt Rostocker Straßenkultur spenden. Zu haben ist die Box im Männerhobby-Onlineshop, im „Blauen Esel“ und in der Eiswerkstatt.

Zusammenhalt ist wichtig

„Wenn wir etwas aus diesem Jahr gelernt haben, dann, wie wichtig Zusammenhalt ist“, erklärt Eiswerkstatt-Chef Sven Kruse. „Viel Umsatz machen wir mit der Gutscheinbox nicht. Aber wir können den Leuten Freude schenken.“ Das soll auch in seiner Eisdiele am Hopfenmarkt gelingen – mit süßen Sünden. Neben Softeis können sich Kunden hier mit Weihnachtsmarkt-Leckereien eindecken: gebrannte Mandeln, Schokofrüchte und Waffeln.

Solche Angebote scheinen den Rostockern zu schmecken. „Der Zuspruch wächst von Tag zu Tag“, sagt Kruse. Auch Melly Germanottas Weihnachtsmarkt lockt viele Leute an. Für die passionierte Gastgeberin ist jeder, der durch die „Blauer-Esel“-Tür kommt, ein Gewinn, auch wenn die Kasse aufgrund des Lockdowns nicht annähernd so wie in den Vorjahren klingelt. „Ich freue mich, dass wir einen Weg gefunden haben, ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling unter die Leute zu bringen und genieße die Geselligkeit, wenn auch in kleiner Runde.“

Über Umsatzeinbrüche klagen – das wollen Melly Germanotta und Sven Kruse nicht. „Wir verbreiten lieber Vorfreude auf 2021.“

Von Antje Bernstein