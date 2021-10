Rostock

In der Dorfkirche in Rostock-Biestow haben die Gemeindemitglieder am Sonntag einen besonderen Erntedank-Gottesdienst gefeiert. Denn in der kleinen Feldsteinkirche erklang zum Nachmittag die frisch restaurierte Friese-Orgel. Fast ein Jahr lang wurden die Pfeifen geputzt, entbeult und aufpoliert, das Orgelgehäuse wieder hergestellt und frisch lasiert.

Laut Friedrich Drese, Orgelsachverständiger für den Kirchenkreis Mecklenburg, gehört die Friese-III-Orgel in der Biestower Kirche zum schützenswerten Bestand historischer Orgeln in Mecklenburg, da bisher nur sehr wenige Eingriffe in die Substanz des Instruments erfolgten. Verschleiß und Reparaturstau hatten die Orgel allerdings mitgenommen, die Spielbarkeit des historisch wertvollen Instruments stark eingeschränkt.

Orgelbauer aus Dresden restaurieren viele Mecklenburger Orgeln

Orgelbauer aus Dresden haben das große Instrument nun restauriert – teils vor Ort in der Kirche, teils auch in der Dresdner Werkstatt. „Für die großen Teile hatten wir hier in der Kirche auch Platz“, berichtet Orgelbauer Friedemann Schwarzenberg. Für die Metallpfeifen mussten allerdings Spezialisten her. „Die Friese-Orgeln haben einen bestimmten Klang. Wir freuen uns als Werkstatt über die vielen Aufträge aus Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Kristian Wegscheider, Inhaber der Orgelwerkstatt in Dresden. Auch die Orgeln in der Schweriner Paulskirche, in Parchim oder Malchin wurden schon durch seine Werkstatt restauriert.

Die Restaurierung in Biestow war dennoch besonders. Denn: „Nach der Restaurierung hat die Orgel mehr historische Friese-Pfeifen als vorher“, so Wegscheider. Zuvor wurden nämlich einige Pfeifen durch minderwertige Materialien ersetzt – was allerdings das Spiel des Organisten extrem erschwerte. Nach der erfolgreichen Restaurierung präsentiert sich die Orgel nun wieder fast vollkommen im Originalzustand aus der Zeit des Baus 1870.

Im Zuge der Arbeiten wurden nicht nur durch Verschleiß und Schädlingsbefall beschädigte Teile saniert. Es konnten auch fehlende Bauteile originalgetreu ersetzt werden. Dazu gehören die Prospektpfeifen des Instruments aus Zinn, die bereits im Ersten Weltkrieg zur Munitionsherstellung abgeliefert werden mussten und damals gegen klanglich und optisch minderwertige Zinkpfeifen ausgetauscht wurden.

Glücklicher Zufall führt zu originalen Orgelpfeifen in Biestow

Ein glücklicher Umstand während der Restaurierung lässt die Orgelbauer schwärmen: Das einzige der Orgel abhandengekommene Register, die Gambe, konnte wieder eingesetzt werden. Ein solches befand sich nämlich bereits im Orgeldepot in Malchow, da zuvor bei der Restaurierung einer Orgel in Ribnitz-Damgarten ein solches ausgebaut wurde und zunächst keine Verwendung fand. Glück für die Biestower Orgel. „Diese Orgel kann man stundenlang hören“, spricht Orgelbauer Kristian Wegscheider begeistert.

Restauratoren und Förderer der Instandsetzung der Orgel: Restaurator Lars Müller, Volker Horstmann vom Förderverein, Restaurator Friedemann Schwarzenberg und Inhaber der Orgelwerkstatt Kristian Wegscheider, Ronny Susa von der Ospa und Marcus Frank vom Förderverein (v.l) stehen vor der fertig restaurierten Friese-III-Orgel in der Dorfkirche in Biestow. Quelle: Martin Börner

Pastorin: „Die Orgel hat nie geschwiegen.“

Pastorin Asja Garling freut sich: „Die Orgel hat nie geschwiegen. Sie wurde auch vor der Restaurierung zu den Gottesdiensten gespielt. Manchmal wurde sogar ein E-Piano benutzt. Doch so schön wie jetzt war es nie.“ Ihre Gemeinde sei besonders sangesfreudig. „Deswegen freuen wir uns nun umso mehr“, so die Pastorin.

Die Instandsetzung der Orgel hat fast 100 000 Euro gekostet. Möglich wurde dies durch Unterstützung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Ospa-Stiftung. Der Förderverein für das Kirchenensemble Biestow hat sich ebenfalls mit einem Eigenbeitrag an der Restaurierung beteiligt. Für das Großprojekt wurden außerdem Landesmittel der Denkmalförderung und Mittel des Kirchenkreises Mecklenburg bewilligt.

Von Michaela Krohn