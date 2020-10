Gehlsdorf

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist optimistisch, dass die einzige Schießhalle der Hansestadt erhalten bleibt. Schließlich habe ihm Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) signalisiert, dass die Landespolizei den Betrieb im Stadtteil Gehlsdorf fortführen wolle. „Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben, es gab aber auf allen Ebenen gute und zielführende Gespräche“, sagt Madsen.

Rostocks Oberbürgermeister dankt Caffier für die Bereitschaft, an dem Standort weiterzumachen. „Auch im Namen der Rostocker Sportlerinnen und Sportler“, so Madsen. Doch in Schwerin muss jetzt erst einmal fleißig gerechnet werden. Denn das Rostocker Wohnungsunternehmen Wiro hat der Landespolizei ein Angebot zu deutlich höheren Nutzungskonditionen vorgelegt.

Anzeige

„Darin nicht enthalten sind besondere Instandhaltungsarbeiten in der Schießstätte, für die eine einvernehmliche Lösung zwischen den Vertragspartnern herbeigeführt werden soll“, teilt Ministeriumssprecherin Marion Schlender mit. Der neue Nutzungsvertrag mit der Wiro würde für einen Zeitraum von fünf Jahren gelten.

Madsen: Betrieb nur mit Polizei möglich

Schwerin prüft nun, ob der Wegfall der Schießhalle Gehlsdorf für die Polizei durch die Nutzung anderer Schießstätten aufgefangen werden kann. „Die endgültige Bewertung erfolgt in Abstimmung mit dem Finanzministerium“, sagt Schlender. Das Angebot der Wiro sei daher bislang nicht bestätigt worden. Eine Rolle dürfte bei den Rechnungen auch spielen, dass das Innenministerium für die Landespolizei langfristig eine eigene dauerhafte Lösung anstrebt.

Lesen Sie auch:

Eins ist laut OB Madsen klar: „Ohne den Vertragspartner Polizei ist eine Weiterführung nicht möglich.“ Hintergrund: Die Schießhalle wird bislang im Auftrag der Hansestadt von der Wiro betrieben. Allerdings mit Defiziten in Höhe von fast 200 000 Euro brutto, die die Stadt nicht länger ausgleichen will. Daher sind die alten Nutzungsverträge nicht verlängert worden.

Schützen stimmen Preisanstieg zu

Neben der Polizei trainieren Zoll, Wachschutz-Firmen, Jagdschulen, die Vereine im Kreisschützenbund und Schützen anderer Verbände in der Schießhalle. Während die Beamten die Anlage noch bis Jahresende weiternutzen darf, sind die rund 620 Sportschützen der Stadt seit dem 1. Oktober raus.

Die Schießhalle Gehlsdorf ist seit dem 1. Oktober für Vereins- und Sportschützen geschlossen. Für die Polizei gibt es eine Übergangslösung. Quelle: OVE ARSCHOLL

„Sofern die Landespolizei das Angebot der Wiro akzeptiert, kann das Training in Gehlsdorf wahrscheinlich wieder aufgenommen werden, und zwar ab 1. Januar 2021“, schreibt der Rostocker Kreisschützenbund dazu auf seiner Internetseite. Weiter heißt es dort: „Im Fall der Absage durch die Polizei bleibt Gehlsdorf jedoch geschlossen.“

Der Kreisschützenbund hat einem Preisanstieg bereits zugestimmt. Bislang seien 55 Euro pro Stunde für die Nutzung der Bahnen verlangt worden, heißt es. Die Schützen wären nun bereit, um mindestens acht Euro auf maximal 80 Euro pro Stunde zu erhöhen. Außerdem würden sie ehrenamtlich Arbeiten übernehmen – zum Beispiel in der Reinigung. Nicht möglich sei es den Vereinen jedoch, das Defizit im sechsstelligen Bereich allein aufzufangen.

Wiro ist ebenfalls optimistisch

In Fresendorf (Gemeinde Roggentin) gibt es nun Befürchtungen, dass die Sportschützen auf den dortigen Schießplatz ausweichen könnten. Die Anlage ist von Waffenhändler Thoralf Fuchs aus Elmenhorst gekauft worden. Und nachdem dort fast 20 Jahre lang nur gelegentlich ein Schuss abgegeben wurde, fühlen sich die Dorfbewohner nun regelmäßig von der Ballerei belästigt. Sie haben daher eine Bürgerinitiative gegründet.

Polizei und Sportschützen haben zuletzt aber durchblicken lassen, dass sie ein Ausweichen auf Schießplätze wie in Fresendorf bislang nicht in Erwägung ziehen. Die Wiro ist zudem ähnlich optimistisch wie OB Madsen, dass der Betrieb der Schießhalle Gehlsdorf fortgesetzt werden kann. „Es gibt zwar noch keine Vereinbarung, aber wir arbeiten daran und sind guter Dinge, dass das was wird“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn.

Von André Horn