Rostock: Rettungskräfte nach Schlägerei im Hochhaus angegriffen

In der Bertolt-Brecht-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen ist am Sonntagabend ein Streit eskaliert. In einer Wohnung in einem Hochhaus gerieten nach Polizeiangaben drei Männer gegen 20 Uhr in Streit. Ein 33-Jähriger wurde daraufhin von seinem Bekannten der Wohnung verwiesen, kam aber nur wenige Minuten später zurück und randalierte vor der Tür. Dabei schlug er dem 36-jährigen Opfer mit einer Hundeleine ins Gesicht und verletzte den Mann am Kopf.

Im Foyer des Hauses fanden die alarmierten Polizeibeamten einen weiteren 36-jährigen, der sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, auf dem Boden liegend vor. Er wies etliche Verletzungen im Kopfbereich sowie am Bein auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht, sagte Polizeisprecherin Sarah Schüler.

Angreifer war alkoholisiert

Erste Befragungen ergaben, dass das Opfer von sechs unbekannten Personen angegriffen worden sein soll. Der Geschädigte, welcher mit der Hundeleine verletzt wurde, kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Nachdem Notarzt und mehrere Sanitäter den im Foyer liegenden verletzten Mann versorgten und in den Rettungswagen bringen wollten, griff dieser plötzlich die Sanitäter an. Gleich mehrere Polizeibeamte mussten den Mann fixieren. Weitere Polizeikräfte wurden zur Unterstützung angefordert. Als es den eingesetzten Beamten gelang, den Mann zu beruhigen wurde dieser unter Polizeibegleitung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Die mutmaßliche sechsköpfige Tätergruppe konnte von der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

