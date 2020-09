Rostock

Eine Gründungsurkunde gibt es nicht. Aber im Rostocker Stadtarchiv existiert ein Dokument, wonach der Stadtteil am 13. April 1921 erstmals als „ Reutershagen“ bezeichnet worden ist. „Somit jährt sich im kommenden Jahr das Stadtteiljubiläum zum 100. Mal“, sagt Peter Jänicke. Und das wollen die Reutershäger auch entsprechend mit den Einwohnern feiern. Geplant ist unter anderem eine Fotoausstellung im Stadtteil.

Peter Jänicke ist Leiter der Arbeitsgruppe „100 Jahre Reutershagen“, welche die Festivitäten zum Jubiläumsjahr plant. Er kennt den Stadtteil so gut wie kaum ein anderer: Seit fast 60 Jahren leben er und seine Ehefrau schon hier. Immer noch in der Wohnung in der vierten Etage. „Das Treppensteigen hält uns fit. Wir fühlen uns bis heute wohl hier“, sagt der 84-Jährige, der im kommenden Jahr mit seiner Frau Diamantene Hochzeit feiert.

Heute ein repräsentativer Stadtteil

Heute ist Reutershagen ein repräsentativer Stadtteil mit Einkaufsmöglichkeiten und einer guten Anbindung sowohl ans Stadtzentrum als auch ans Umland, sagt Jänicke. Er kann sich aber auch noch an andere Zeiten erinnern, als die Neubaugebiete entstanden. „Damals gab es hier nur Ackerland und Wiese.“

Aufruf zum Stadtteiljubiläum 2021 Der Ortsbeirat, das Ortsamt und das Rostocker Freizeitzentrum wollen das 100-jährige Bestehen des Stadtteils „ Reutershagen“ im kommenden Jahr gemeinsam mit den Einwohnern feierlich begehen. Geplant ist unter anderem eine Fotoausstellung im Stadtteil. Dazu sind die Organisatoren jedoch auf Mitarbeit angewiesen. „Wir möchten alle Einwohnerinnen und Einwohner, die Bilder von früher oder auch Anekdoten über die Entwicklung von Reutershagen beisteuern können, bitten, das entsprechende Material beim Ortsamt West, Herrn Wiesner, Goerdelerstraße 53 abzugeben“, teilt die Arbeitsgruppe „100 Jahre Reutershagen“ mit. Die Originalfotos erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner selbstverständlich zurück, heißt es. Gern können Fotos und Beiträge auch per E-Mail an ortsamtwest@rostock.de gesendet werden.

In den ersten Jahren habe es öfter einen Wasserrohrbruch gegeben. „Wir mussten dann eimerweise Wasser aus einem 800 Meter entfernten Bächlein holen“, blickt Jänicke zurück. Auch habe es früher keine Heizung, sondern Kachelöfen gegeben. „Da galt es jeden Tag Briketts aus dem Keller zu holen und die Asche nach unten zutragen.“ Und Balkone sind auch erst später, vor rund 20 Jahren, nachgerüstet worden.

Schwanenteich sollte Badesee werden

Das erste Kapitel des Stadtteils begann bereits 1919 mit einem Schreiben an die Rostocker Bürgervertretung für eine Besiedlung von Schutow. 56 Bau-Anmeldungen lagen damals vor. Hintergrund: Weil Rostock sich damals zu einem bedeutenden Industriestandort entwickelte, wuchs die Bevölkerung nahezu sprunghaft an. Wohnraum wurde in großem Stil gebaut. „ Alt-Reutershagen, das Komponistenviertel, das Wiener Viertel und die Wohnquartiere an der Tiroler Straße entstanden“, sagt Jänicke.

Bis heute ist Reutershagen geprägt durch die damaligen Siedlungsstrukturen, Backstein und neoklassizistische Bauformen. Und dazwischen immer wieder Begrünung, Parks und Gärten. Der Schwanenteich sollte in den 1940er Jahren sogar als Badesee dienen. „Das hat sich aber als unzweckmäßig erwiesen“, sagt Jänicke.

Plattenwerk prägte Stadtteil

Durch den wirtschaftlichen Neuaufbau der Stadt kam es nach dem Zweiten Weltkrieg erneut zu einem kräftigen Zustrom von Arbeitskräften aus anderen Teilen des Landes. 1953 wurde der Grundstein für das Neubaugebiet Reutershagen I gelegt und 1959 für Reutershagen II. „Viele von denen, die sich damals als junge Leute oder Familien in die Stadt an der Warnow aufmachten, wohnen zum Teil noch heute hier, sind bodenständige Reutershäger geworden und geblieben“, schreibt Ortsamtsleiter Jürgen L. Leopold im Vorwort der Stadtteil-Chronik von 2006.

Acht Familien mit zwölf Kindern haben früher in seinem Aufgang gewohnt, erinnert sich Peter Jänicke. Bedeutend war das Plattenwerk im Gewerbegebiet Goerdelerstraße. „Hier wurden Platten für Reutershagen und für andere Stadtteile hergestellt.“ Damals gab es eine Bahn für Güterloren. „Zu DDR-Zeiten sind auch noch Doppelstock-Busse von Reutershagen zum Bahnhof gefahren“, berichtet Jänicke, der als Ingenieur-Ökonom für die Neptun Werft arbeitete.

Einschnitt nach der Wende

Nach der Wende kam es dann zu einem Einschnitt. „Viele kleine Läden haben aufgegeben“, sagt Jänicke. Im November 1999 ist dann die Reuterpassage eröffnet worden. Investitionsvolumen: rund 70 Millionen DM.

Peter Jänicke begleitete die Entwicklung des Stadtteils nach der Wende aktiv als langjähriger Ortsbeiratsvorsitzender. Heute leben rund 18 000 Einwohner in Reutershagen. Es gibt hier viele Schulen, mehr als 20 Kleingartenanlagen und seit 50 Jahren das Fischerfest. Rostocks größte Wohnungsgenossenschaften, WG Union und WG Schiffahrt-Hafen, haben hier ihren Sitz. Ein besonderer Ort ist die Kunsthalle. „Wir sind stolz darauf, wie sich die Kunsthalle unter der Leitung von Jörg-Uwe Neumann entwickelt hat.“

Von André Horn