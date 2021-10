Rostock-Reutershagen: Neuer Investor baut Miet- statt Eigentumswohnungen

Rostock-Reutershagen

Überraschende Wendung in Reutershagen: Statt der geplanten neuen Eigentumswohnungen im Krischanweg werden nun Mietwohnungen gebaut. Der neue Investor CKKN GmbH hatte das Projekt von Lutter Immobilien übernommen. Lutter wollte dort im sogenannten Reuter-Karree in vier Gebäuden 34 Wohnungen zum Kauf anbieten. Nun sollen es 60 Wohnungen werden, die gemietet werden können.

Die Grundfläche des Projekts bleibt gleich, es sollen auch weiterhin Häuser mit zwei beziehungsweise zweieinhalb Geschossen entstehen. Allerdings werden die Mietwohnungen deutlich kleiner als die zunächst geplanten Eigentumswohnungen. CKKN-Geschäftsführer Reinhard Köster, der das Projekt am Dienstagabend im Ortsbeirat Reutershagen vorstellte, sprach von Größen zwischen 45 und 90 Quadratmetern. Das entspreche dem Nachfrage-Trend hin zu kleineren Wohnungen.

Miete von zehn Euro pro Quadratmeter

Die Mieten wird sich allerdings wohl nicht jeder Rostocker leisten können: Köster sprach von etwa zehn Euro pro Quadratmeter. Das wären dann bei den größten Wohnungen etwa 900 Euro Kaltmiete. Köster rechnete vor: „Derzeit kostet der Quadratmeter Wohnfläche in Rostock etwa 1000 Euro. Hinzu kommen 2400 Euro Baukosten und die Aufwendungen für Architekt, Statiker und anderes.“ Damit es sich für den Investor rechnet, müssten mindestens zehn Euro Miete verlangt werden. „Günstiger kann man in Rostock derzeit nicht bauen“, so Köster.

Baubeginn für das Projekt könnte noch im November sein, sofern die beantragte Baugenehmigung zeitnah erteilt wird. Die Beräumung der Fläche hatte noch Vorgänger-Investor Lutter übernommen, dieser Arbeitsschritt fällt für CKKN also weg.

Kritik im Ortsbeirat

Der Ortsbeirat hatte allerdings noch einige kritische Fragen: So wurde bemängelt, dass die geplanten Stellplätze bis an den benachbarten Kindergarten heranreichen sollen. Dadurch könnten Abgase zu den Kindern herüberziehen, hieß es. Köster nahm die Kritik an und schlug vor, man könne die Ladestationen für E-Autos an die Seite verlegen, die an den Kindergarten grenzt.

Zudem fehlten nach Angaben des Bauausschusses noch wichtige Unterlagen. Am Ende gab der Ortsbeirat aber dann doch ohne Gegenstimme sein Okay zu dem Projekt.

Von Axel Büssem