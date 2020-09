Rostock-Reutershagen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Rostocker Stadtteil Reutershagen ist ein 68-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Die Fahrerin eines Mazda 3 und der Zweiradfahrer fuhren gegen 14.30 Uhr in der Ulrich-von-Hutten-Straße hintereinander in Fahrtrichtung Markt Reutershagen, als es zu dem Unglück kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Autofahrerin nach links auf das Gelände eines Mehrfamilienhauses abbiegen. Sie blinkte und verlangsamte die Fahrt, bis sie letztlich zum Stillstand kam, da sie den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen musste. Der dahinter fahrende 68-Jährige auf seinem Roller bemerkte den stehenden Mazda der Frau offenbar nicht oder viel zu spät und fuhr nahezu ungebremst in das Heck des Autos.

Motorradfahrer kam ins Krankenhaus

Der Senior kam nach der Kollision zu Fall und blieb verletzt auf der Ulrich-von-Hutten-Straße liegen. Nur kurz nach dem Absetzen des Notrufes trafen Polizei, Rettungsdienst und die Polizei am Unfallort ein.

Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen, kam aber dennoch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle kam es während der Aufnahme zeitweise zu Behinderungen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen.

Von Stefan Tretropp