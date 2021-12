Rostock

Ein angebranntes Mittagessen hat im Rostocker Stadtteil Reutershagen am Dienstag Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Ein 91-Jähriger hatte sich nach Angaben der Einsatzkräfte in seiner Wohnung in der Händelstraße Fleisch in einem Kochtopf zum Erhitzen auf den Herd gestellt.

Der an leichter Demenz leidende Senior hatte dann aber offenbar vergessen, dass sein kochendes Mittagessen auf dem Herd steht. So brannte das Fleisch an und es entwickelten sich starker Rauch und Qualm. Dieser zog bis in den Flur des Mehrfamilienhauses. Die Rauchmelder sprangen an.

Zeitgleich bemerkten Bauarbeiter, die gerade mit Sanierungsarbeiten in dem Aufgang beschäftigt waren, den Qualm aus der Wohnung und verständigten einen Nachbarn. Dieser hatte einen Schlüssel zur Wohnung des alten Herrn. Er konnte den 91-Jährigen aus der verqualmten Wohnung holen.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr traf kurz darauf mit einem Löschzug in der Händelstraße ein. Die Beamten mussten allerdings keine Flammen mehr löschen, der Kochtopf war bereits aus der Küche entfernt worden. Die Fenster wurden zum Lüften geöffnet. Sanitäter untersuchten den Senior, er blieb jedoch unverletzt. Der Schwiegersohn des 91-Jährigen wurde von den Polizisten zur Einsatzstelle gerufen, damit er sich um den Senior kümmern kann.

Von Stefan Tretropp