In der Rubrik „Gesicht des Tages“ stellt die OZ Menschen aus der Region vor: Heute Rico Wohlers, der erzählt, wieso er sich für einen Kurzurlaub in Rostock entschieden hat. Außerdem verrät der Student, was er in seiner Freizeit gerne unternimmt und welcher Psychothriller ihn zuletzt richtig gepackt hat.