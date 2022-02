Rostock

Ein schwerer Verkehrsunfall am Rostocker Stadthafen hat am Dienstagnachmittag den Feierabendverkehr in Teilen der Hansestadt stark beeinträchtigt. Zwei Autos stießen am Kanonsberg zusammen, eines davon blockierte die Hauptverkehrsstraße.

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 16 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin eines Fiat war zusammen mit ihrer fünfjährigen Tochter auf dem Beifahrersitz auf der Straße Am Strande in Richtung Kabutzenhof unterwegs. Sie überquerte die große Ampelkreuzung am Kanonsberg. Vom Kanonsberg kam der Fahrer eines Dacia und bog nach links auf das Warnowufer ein. Dabei kam es zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Zur Galerie Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Kanonsberg am Rostocker Stadthafen zusammengestoßen. Es kam zu massiven Behinderungen im Feierabendverkehr.

Die Fiat-Fahrerin verlor nach der Kollision die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts gegen eine Fahrbahnbegrenzung aus Betonblöcken. In diese schlug sie mit der vorderen rechten Autoseite ein und riss mehrere Steine aus der Verankerung. Der Fiat drehte sich und blieb quer auf der zweispurigen Straße stehen. Bei dem Zusammenstoß mit den Klötzen brach das rechte Vorderrad ab. Der Dacia des Unfallgegners blieb beschädigt, aber immerhin noch fahrtauglich, auf dem Grünstreifen der Mittelinsel stehen.

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Rettungswagen, Notarzt, Berufsfeuerwehr und Polizei eilten zur Unfallstelle. Während die Polizei die Straße voll sperren musste, kümmerten sich Sanitäter und Notarzt um die Insassen der beiden Autos.

Die Kollision endete jedoch glimpflich. Sowohl die Fünfjährige und ihre Mutter als auch der Fahrer des Dacia blieben unverletzt. Der Sachschaden wurde auf rund 15 000 Euro beziffert. Der Fiat musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Nach gut eineinhalb Stunden war die Strecke wieder frei. Lange Rückstaus waren die Folge, sie reichten bis nach Dierkow.

Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Dabei untersuchen die Beamten auch die Ampelphasen, um zu schauen, welcher Fahrer bei Rotlicht fuhr.

Von Stefan Tretropp