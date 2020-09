Rostock

Die erste Messe seit der Corona-Krise in Rostock – die Robau – öffnet am Freitag ihre Türen für Besucher. Tausende Gäste werden bei der 30. Ausgabe der Baumesse vom 25. bis 27. September in der Hansemesse im Stadtteil Schmarl erwartet, bei der sich alles rund um die Themen Bauen und Handwerk dreht.

Doch aufgrund der Pandemie muss sich auf ein paar Änderungen eingestellt werden. So müssen alle Besucher den Namen, die Anschrift und die Telefonnummer hinterlegen. Vorab ist das über „Die BesucherApp“ der Firma Zoom7 GmbH auf dem Smartphone möglich. Auch gibt es einen Online-Ticket-Shop. Wer über kein Smartphone verfügt, kann sich auch noch am Tag des Besuches am Eingang registrieren lassen. Nach vier Wochen werden die Daten wieder gelöscht.

Messebesuch mit Mund-Nase-Schutz

Zudem gelten die gängigen Corona-Regeln. Heißt: 1,50 Meter Abstand halten und ein Mund-Nase-Schutz muss getragen werden. Um das einzuhalten, werden die Massen in der Messehalle über ein Aufklebersystem auf dem Boden durch die Ausstellung geleitet, auch wurde die Ausstellungsfläche auf mehr als 10 500 Quadratmeter vergrößert. Zusätzlich ist das Händedesinfizieren an den zwölf dafür eingerichteten Anlagen Pflicht. Bei den rund 260 Ausstellern werden zudem Nies-Schutzwände aus Plexiglas installiert.

Als zentrale Anlaufstelle wird ein Corona-Büro eingerichtet. Dort werden Fragen beantwortet und es gibt Desinfektionsmittel oder auch Masken, falls jemand mal keine dabei hat.

Trotz des höheren Aufwandes für die Hansemesse müssen die Besucher nicht mehr zahlen. Eine Tageskarte kostet 8 Euro. Zum Parken auf dem Gelände sollten Besucher Bargeld mitbringen. An den Schranken werden Kassierer stehen. Eine Kartenzahlung ist nicht möglich.

