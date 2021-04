Rostock-Roggentin

Ein weiteres Corona-Testzentrum geht am Freitag in Rostock-Roggentin an den Start – und zwar auf dem Parkplatz des Globus. Das Besondere: Es wird ein Drive-in. „Wir beginnen erstmal mit einem ‚Walk-in‘, aber spätestens am Montag soll man sich auch bequem aus dem Auto heraus testen lassen können“, erzählt Marktchef Frank Meißler.

Er hat das Zentrum für Corona-Schnelltests ins Leben gerufen. „Ohne einen negativen Corona-Test ist das öffentliche Leben ja praktisch nicht mehr möglich. Mir war es deshalb wichtig, meinen Kunden und auch meinen Mitarbeitern eine Testmöglichkeit zu bieten.“ Innerhalb von einer Woche sei es deshalb zusammen mit der Landesregierung und dem Landkreis Rostock „aus dem Boden gestampft“ worden. Der Standort sei für alle perfekt: Direkt an der Autobahn sowie an der Landstraße und dann noch vor einem Einkaufszentrum, das täglich hochfrequentiert ist.

Rostocker Firma Bioserv übernimmt Testungen

Durchgeführt werden die Tests von Mitarbeitern von Bioserv, einer Rostocker Firma für Analytik- und Medizinprodukte. „Bereits seit Beginn der Pandemie führen wir Corona-Tests bei uns im Haus durch, das Testzentrum bei Globus ist aber unser erstes“, sagt Susanne Montag, die Teil der Geschäftsführung ist. Zehn Mitarbeiter seien vorerst im Einsatz, man habe großzügig geplant. „Von anderen Testzentren wissen wir, dass sie einen Durchlauf von 200 bis 500 Leuten pro Tag haben. Ich denke, das werden wir übertreffen“, schätzt Montag den Bedarf der Menschen ein.

Spontanes Shoppen möglich

Vorerst soll ohne Terminvergabe gearbeitet werden. „Für die Kunden ist das von Vorteil, wenn man sich spontan testen lassen kann. Man möchte ja vielleicht auch mal spontan zum Friseur oder einkaufen“, meint Montag. Eine kurze Wartezeit müsse man dann vielleicht in Kauf nehmen. „Auch für meine Mieter ist das Testzentrum vor der Tür ein riesiger Vorteil“, meint Globus-Chef Meißler. Denn der Globus-Komplex beheimatet auch Friseure und andere Geschäfte, für deren Besuch ein negativer Corona-Test nun unerlässlich ist.

Tests von 8 bis 16 Uhr

Getestet werden soll zunächst Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. „Samstags werden wir wohl nicht so lange testen. Ich gehe davon aus, dass an diesem Tag nur noch wenige Menschen einen Test benötigen, da Sonntag die Läden ja geschlossen sind“, meint Meißler. Wie groß der Andrang ist und ob die Kapazitäten erweitert werden müssen, werde man erst sehen, wenn es angelaufen ist. „Wir hoffen, dass wir die Zeiten schnellstmöglich ausweiten können, um beispielsweise auch die Pendler morgens um 7 Uhr schon bedienen zu können“, sagt Montag von Bioserv.

Zahlen müssen die Kunden für den Test nicht. „Abgerechnet wird mit dem Landratsamt“, erklärt Meißler. Und ein weiterer Vorteil: „Die Leute können das bescheinigte Testergebnis entweder digital fürs Handy oder ausgedruckt bekommen – ganz nach Bedarf.“ Für den Teststart werden Stände und Zelte auf einem seitlich gelegenen Parkplatz aufgebaut. Der Drive-in soll am Ende über drei Spuren verfügen.

Von Maria Baumgärtel