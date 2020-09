Im Globus-Markt in Roggentin (Landkreis Rostock) gibt es derzeit besondere, regionale Produkte aus MV. Anlass ist die 19. MV-Woche. Hersteller aus dem Land stellen sich und ihre Waren in dieser Woche vor. Auch eine Nudelwerft von der Insel Rügen mit ausgefallenen Sorten wie Bier- und Seealgen-Nudeln und die Firma „Made with Luve“ aus Grimmen sind mit dabei.