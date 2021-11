Rostock

„Klimahelden fällt man nicht“, „140 Jahre – und jetzt soll ich fallen?“, „In 50 Jahren ist es zu spät, aber wir Erwachsenen im Zweifelsfall tot“ – mit zahlreichen Botschaften, die auf Plakate geschrieben und an Bäume im Rostocker Rosengarten gebunden wurden, protestieren Rostocker gegen eine geplante Fällung von fünf 140 Jahre alten Linden, die im Zuge der Umgestaltung des Rosengartens weichen sollen.

Der Rosengarten ist die grüne Lunge der Rostocker Innenstadt. Doch der einst gepflegte Park ist in den letzten Jahrzehnten zunehmend verwildert, seine Lindenallee weist große Lücken auf. Nun soll der Garten auf Vordermann gebracht werden. Dafür müssen allerdings auch Bäume weichen. Unter anderem fünf Linden an der Straßenseite vor dem Oberlandesgericht seien durch den Verkehr und das wilde Parken vor Aufstellen der Poller so geschädigt, dass sie wegmüssen. „Der Gutachter hat festgestellt, dass sie nur noch eine Lebenszeit von zehn Jahren gehabt hätten“, beschrieb Landschaftsarchitekt Hannes Hamann bei einem Ortstermin des Ortsbeirats Stadtmitte.

Petition findet viele Unterstützer

„Die Pläne haben in den sozialen Netzwerken für viel Diskussion gesorgt. Und da wurde deutlich, dass viele Rostocker damit nicht zufrieden sind. Das Vorhaben wurde stark kritisiert und so kam mir die Idee, eine Petition zu starten“, erklärt Pia Borkenhagen. Nach nicht einmal einer Woche kamen mehr als 2700 Unterschriften zusammen. „Ich bin total begeistert, wie viele es sind. Das bestärkt uns natürlich, weiterzumachen. Es ist schön zu sehen, dass man nicht alleine ist.“ Die Ergebnisse der Petition sollen unter anderem in die Fraktionen der Bürgerschaft gegeben werden.

Borkenhagen ist sicher, so auch eine Lösung mit der Stadt Rostock zu finden. „Die Stadt will ja nichts Böses. Dass der Rosengarten verschönert werden soll, ist ja auch schön für die Bevölkerung.“ Allerdings müsse eine Lösung gefunden werden – Bäume zu fällen, nur weil sie nicht in die Entwürfe passen, sei nicht in Ordnung. „Das Fällen betagter Klimahelden ist in diesen Tagen keine Option mehr! Auch dass neue Bäume gepflanzt werden, ist hier keine ausreichende Alternative, denn die Klimakrise ist jetzt und nicht erst in 50 Jahren“, heißt es in der Petition.

Demonstration und Tagesordnungspunkt im Ausschuss

Auch wenn die Plakate mittlerweile nicht mehr hängen – Wirkung haben sie, so die Initiatoren der Petition, gezeigt. „Viele Menschen sind stehen geblieben und haben sich informiert.“ Als weitere Aktion ist am 9. November ab 16 Uhr eine Demonstration am Uniplatz geplant.

Im Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung soll am Donnerstag, dem 11. November, über das Thema informiert werden. „Ich habe dazu die RGS, das Denkmalamt und das Grünamt eingeladen“, sagt die Vorsitzende Andrea Krönert (Grüne). „Alle werden die Pläne erläutern. Im Endeffekt wird es eine Abwägung geben, wie wir als Stadt damit umgehen. Was ist höher – der denkmalpflegerische Wert einer geschlossenen Allee oder die Bäume, die gesund sind und zwei Weltkriege überstanden haben.“ In der heutigen Zeit – mit den Herausforderungen des Klimawandels – sei es wichtig, genau abzuwägen und zu überlegen, was getan werden sollte. „Wenn sich unser Ausschuss einigen kann, ist das Ziel, einen Antrag an die Bürgerschaft zum weiteren Umgang mit der Allee zu fassen“, so Krönert.

Von Katharina Ahlers