Rostock: Rottweiler beißt Besitzer in den Kopf

Mit einem Schuss aus dem Betäubungsgewehr musste ein Hund in Rostock-Toitenwinkel ruhig gestellt werden. Der Rottweiler hatte seinen Besitzer in den Kopf gebissen und schwer verletzt.

Der dramatische Vorfall hatte sich nach Angaben von Stefan Kieckhöfer, Sprecher im Brandschutz- und Rettungsamt, bereits am Montag in der Martin-Niemöller-Straße ereignet. Nach seinen Angaben wurden Rettungsdienst und Feuerwehr gegen 21 Uhr in die Wohnung des 42-jährigen Hundebesitzers gerufen.

Berufsfeuerwehr betäubt Hund

Wie es hieß, hatte der Rottweiler sein Herrchen plötzlich attackiert – die Gründe sind noch unklar. „Der Patient war zwar ansprechbar, hatte aber eine Bissverletzung im Gesicht und am Kopf“, erklärte Kieckhöfer. Da es auch den Rettern nicht gelang, den aggressiven Hund zu beruhigen, kam die „Gefahrenabwehr Tier“ der Berufsfeuerwehr zum Einsatz. „Wir haben es zunächst mit einem Betäubungsmittel im Futter probiert, das zeigte jedoch keine Wirkung“, sagte Stefan Kieckhöfer.

Deshalb musste der Rottweiler mit einem Schuss aus dem Betäubungsgewehr außer Gefecht gesetzt werden. Der benommene Hund kam in die Tierklinik, der 42-Jährige in ein Krankenhaus.

Von Stefan Tretropp