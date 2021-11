Rostock

Es war nur eine klitzekleine Frage, die Andreas Herzog (SPD) auf der jüngsten Sitzung des Rostocker Ortsbeirats Stadtmitte, dem er vorsitzt, beinah arglos stellte. Doch sie schlug Wellen in der Hansestadt. „Ich habe gehört, dass auch im Petriviertel die Straßen absacken, ähnlich wie auf der Holzhalbinsel. Ist da was dran?“

Gerichtet war die Frage an Gerd Stolle von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (RGS), die das neue Viertel in der Östlichen Altstadt direkt an der Warnow geplant und erschlossen hat. Der wollte eigentlich nur darüber berichten, dass das Quartier als erfolgreich aufgehübscht gilt und deshalb von der Liste der städtebaulichen Missstände im Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ gestrichen werden kann.

Lange nicht so schlimm wie auf der Holzhalbinsel

Herzogs Frage aber beantwortete er mit einem klaren „Jein“. Denn „ja“, so Stolle, die Straßen im Petriviertel würden ein Stück weit absacken – aber „nein“, beileibe nicht so schlimm wie auf der benachbarten Holzhalbinsel. Die hatte es schon 2017 in die Schlagzeilen geschafft, weil Straßen und Wege unübersehbare Risse und Verwerfungen aufweisen. An einigen Gebäuden hängen bis heute Schilder, die vor der Gefahr, zu stolpern oder sich den Wagen zu demolieren, warnen.

Das Problem auf der Holzhalbinsel, die erst vor etwas mehr als 100 Jahren aufgeschüttet wurde: Offenbar hatte niemand damit gerechnet, wie stark sie sich absenken würde, nachdem sie mit Hunderten Wohnungen, Geschäften und einem Parkhaus bebaut wurde.

Erschlossen hatte das Terrain ab 2005 die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro und es 2009 schließlich in die Hände der Stadt übergeben. Schon damals sei klar gewesen, dass vor allem die Straßen unter dem Gewicht der Autos und Lkw, die sie täglich nutzen, noch nachgeben würden, sagen Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamts. Denn der Boden am Wasser ist weich, aufgeschüttet wurde mit Schwemmsand, der zusammensacken musste – und mit ihm die Straßen.

Immerhin sind die Bewohner der 180 Wohnungen, die die Wiro auf der Holzhalbinsel vermietet, nicht in Gefahr. Denn die Häuser wurden auf massiven Pfählen aus Stahl und Beton gegründet, erklärte Unternehmenssprecher Carsten Klehn. Dass die Wiro für die aus heutiger Sicht mangelhafte Erschließung nachträglich von der Stadt belangt werden könnte, sehe er nicht.

Und auch das Rathaus sagt: „Es gibt keinen Streit. Die Stadt ist in der Pflicht.“ Das ist aber auch schon alles, was offiziell mitgeteilt wird. Dazu, wann die Straßen auf der Holzhalbinsel endlich saniert werden und was das kosten wird, äußerte sich am Freitag auch nach einer Woche Bedenkzeit niemand.

Zuletzt sprach Heiko Tiburtius, Leiter des städtischen Tiefbauamts, vor fast genau zwei Jahren davon, dass einige Wege bis zu 73 Zentimeter abgesackt seien. Das Ende der Fahnenstange war laut einem Gutachten noch nicht erreicht, man wolle abwarten, bevor man Geld in die Hand nehme. Das wären nach damaligen Schätzungen aus dem Rathaus um die 15 Millionen Euro – die seitdem weltweit gestiegenen Baupreise noch nicht eingerechnet.

Im Petriviertel wurde eine andere Technologie genutzt

Doch das alles soll im Petriviertel nicht passieren. Das sei „nicht im Ansatz mit der Holzhalbinsel zu vergleichen“, dort gebe es „überhaupt keine Mängel“, so Sigrid Hecht, Geschäftsführerin der RGS. Es sei eine ganz andere Technologie genutzt und von vornherein anders gebaut worden. Auf der Warnowstraße, die die Rövershäger Chaussee und den Mühlendamm verbindet, sei viel mehr Verkehr eingeplant worden, als auf der Holzhalbinsel, wo hauptsächlich Anwohner entlangfahren.

Dass es aber auch im Petriviertel geringfügige Absackungen gegeben habe, daraus macht die RGS-Chefin keinen Hehl. Denn diese waren einkalkuliert. „Geringfügig“ heißt in diesem Fall, dass es sich nur um wenige Zentimeter handele, erklärte RGS-Planer Gerd Stolle jüngst dem Ortsbeirat Stadtmitte. Um die habe die Straße nachgegeben, nachdem die Häuser den Baugrund mit ihrem Gewicht beschwert und ein wenig nach unten gezogen hatten.

Zur Entstehung des Petriviertels in Rostock Das Petriviertel gehört zum Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“. Es entstand zwischen 2011 und 2017 unterhalb der Östlichen Altstadt zur Warnow hin auf einer Fläche, die bis dahin zum Großteil brachlag. Wegen des schwierigen Baugrundes bedurfte es laut Angaben der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (RGS), die als Bauherrin für die Erschließung des Gebietes fungierte, ausgereifter Planungen. Dazu gehörte ein europäischer Städtebau- und Architekturwettbewerb. Wegen des notwendigen Hochwasserschutzes wurden die neuen Straßen, darunter die Warnowstraße, die die viel befahrene Rövershäger Chaussee und den Mühlendamm verbindet, auf 2,50 Meter über dem Wasserspiegel der Warnow angelegt. Rund 50 000 Kubikmeter Ostseesand wurden laut Angaben der RGS aufgeschüttet. Die vorhandenen Straßen Gerber- und Fischerbruch wurden saniert. Fast 12 Millionen Euro hat allein die Erschließung des Petriviertels gekostet. Gute neun Millionen davon stammten aus Städtebaufördermitteln von Bund und Land sowie europäischen Förderprogrammen. Die rund 31 000 Quadratmeter Grundstücksfläche erwarben zum Teil Rostocker Genossenschaften, darunter die WG Warnow, die BG Neptun, aber auch private Unternehmer.

Doch das sei schon 2019 ausgeglichen und die Straße etwas aufgeschüttet worden, teilte die RGS weiter mit. Zusätzliche Kosten seien dadurch nicht entstanden, weil diese Maßnahme bereits im Erschließungspaket eingepreist war. Fast zwölf Millionen Euro hat der Bau des Petriviertels gekostet, rund neun Millionen davon stammten aus Städtebaufördermitteln von Bund und Land sowie anderen Förderprogrammen.

