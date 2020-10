Rostock

Die Sanierung der Rostocker Kunsthalle könnte nun doch schneller gehen als gedacht. Im September wurde bekannt, dass die Sanierung nicht wie geplant zwei, sondern vier Jahre dauern könnte – und das Museum somit bis 2024 geschlossen bleiben müsste.

Jetzt wohl die Kehrtwende. Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann sagte, dass es Einigkeit in den Fraktionen der Bürgerschaft und beim Eigentümer der Kunsthalle, dem Eigenbetrieb kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) der Hansestadt gebe, das Vorhaben deutlich schneller abzuwickeln.

Neumann: „Das Geld für die Sanierung der Außenfassade muss ja sowieso bereitgestellt werden. Warum also nicht jetzt schon über einen Nachtragshaushalt, wie ich es gefordert habe. Da gehen meiner Erkenntnis nach alle Fraktionen in der Bürgerschaft mit. Dann könnten wir in zwei Jahren mit der Sanierung durch sein.“ Eine Schließung für vier Jahre würde das Aus des Museums bedeuten, so Neumann.

Einigkeit in der Rostocker Bürgerschaft

Eva-Maria Kröger, Fraktionschefin der Linken in der Bürgerschaft, bestätigt: „Ja, da sind wir uns einig in der Bürgerschaft, mit der Kunsthalle und der KOE. Es ist unser Wille, das Geld über den Nachtragshaushalt bereitzustellen und die Fördermittel für die Sanierung der Außenfassade der Kunsthalle rechtzeitig zu beantragen. Es geht gar nicht, dass die Kunsthalle vier Jahre geschlossen bleibt. Dafür ist sie viel zu wichtig.“

Auch Uwe Flachsmeyer von Bündnis 90/Die Grünen sagt: „Das geht gar nicht und das wollen wir auch alle nicht, dass die Kunsthalle vier Jahre schließt. Wir sind gehalten, da kreative Lösungen im Sinne der Kunsthalle für den Nachtragshaushalt zu finden, damit die Fördermittel rechtzeitig beantragt werden können. Und das werden wir. Die Sanierung innen und außen nacheinander wird so nicht stattfinden, dann eher eine Lösung 1A und 1B und zum Teil parallel.“

Hecht : „Ende 2022 mit allem durch“

KOE-Betriebsleiterin Sigrid Hecht sagt, dass es aus ihrer Sicht niemals die Planung für eine vierjährige Schließung gegeben habe. Die KOE wollte die Innensanierung binnen 24 Monaten abschließen, dann mit der Außensanierung beginnen und zeitgleich die Kunsthalle wieder öffnen. Dazu waren aber wohl weder die Kunsthalle noch das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen bereit.

Der zweite Bauabschnitt sollte ursprünglich im KOE-Wirtschaftsplan 2021 abgebildet werden. Hecht sagt: „Um die Abläufe straffen und während der laufenden Innensanierung die Fassadensanierung beginnen zu können, haben wir einen Nachtrag für den KOE-Wirtschaftsplan 2020 erarbeitet.“ Dieser liegt den Ämtern zur Unterschrift vor und wird voraussichtlich im November in der Bürgerschaft behandelt.

Sollte das alles dann auch durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landes gehen, „können die Planungen für den zweiten Bauabschnitt mit den zugrundeliegenden Fassadenuntersuchungen Anfang 2021 erfolgen“, so Hecht. Die Fassadensanierung könne im Frühjahr 2022 beginnen und werde dann Ende 2022 abgeschlossen.

Von Michael Meyer