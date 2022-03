Rostock

Stützkorsett statt Neubau: Rostock wird offenbar noch Jahrzehnte mit seiner „Problembrücke“ Nummer 1 leben müssen. Denn ein Ersatzneubau für die Vorpommernbrücke ist vom Tisch – jedenfalls innerhalb der Stadtverwaltung. Weil eine neue, vierspurige Warnowquerung für die L 22 viel zu teuer wäre, hat das zuständige Tiefbauamt gar nicht erst mit konkreten Planungen begonnen.

Das geht aus Antworten der Stadt auf eine Anfrage des SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Stefan Posselt hervor. Der wiederum findet das, was ihm der Bau-Bereich des Rathauses schreibt, alles andere als beruhigend: „Ich fürchte, dass wir uns eines Tages angucken – und die Vorpommernbrücke muss doch gesperrt werden. Was dann?“, so Posselt.

„Pfusch am Bau“ zu DDR-Zeiten

Schon seit Ende 2019 ist bekannt, dass die Vorpommernbrücke marode ist – Spätfolgen von „Pfusch am Bau“ zu DDR-Zeiten. Damals, so die Brücken-Experten im Rathaus, sei mangelhafter Beton verarbeitet worden. Zusatzträger wurden zwar geplant, aber nie eingebaut. Die Brücke sollte damals schnell fertig werden, als Prestigeprojekt pünktlich zum 11. SED-Parteitag. Nun aber sackt die Fahrbahn durch. Bereits Ende 2020 hing die Mitte der Brücke fast 20 Zentimeter zu tief. Ab 22,5 Zentimetern muss die Querung gesperrt werden.

Damals sorgte die Nachricht für helle Aufregung. Ordnungssenator Chris von Wrycz-Rekowski (SPD) brachte sogar den Bau einer neuen Umgehung für die Rostocker Innenstadt ins Gespräch: Die bereits seit Jahrzehnten angedachte Südtangente zwischen Neubrandenburger Straße und Südring wurde plötzlich wieder wochenlang als mögliche neue Alternative zur Vorpommernbrücke gehandelt. Die Vorpommernbrücke selbst wurde wochenlang zur Tempo-30-Zone, das Bauwerk wurde vermessen und die Tragwerkskonstruktion „nachgespannt“. Mit mäßigem Erfolg. Schon jetzt werden alle Schwertransporte – auch jene, die ab Ende des Jahres zu den Buga-Baustellen fahren – über den Mühlendamm umgeleitet.

Stützen in der Warnow

Schon damals hatte selbst Bau- und Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) davon gesprochen, dass an einem Brücken-Neubau mittel- und langfristig kein Weg vorbeiführe. Doch zwei Jahre nach dem Bekanntwerden der Probleme hat das Rathaus noch mal mit Neubau-Plänen begonnen. „Unser Fokus liegt aufgrund von Empfehlungen aus Machbarkeitsstudien aktuell darin, die bestehende Vorpommernbrücke mit einer Unterstützungskonstruktion zu sichern und ihre Restnutzungsdauer zu erhöhen.“ Im Klartext: Einen Neubau wird es vorerst nicht geben, sondern ein Stützkorsett für die Brücke.

Blick auf die Vorpommernbrücke im März 2022 Quelle: Frank Söllner

Stadtsprecherin Kerstin Kanaa erklärt, wie das aussehen könnte: „Die Konstruktion soll das Längstragwerk entlasten – also den Bereich, der die Warnow überspannt. Einfach gesprochen, würden zum Beispiel Stützen in die Warnow unter das große Brückenfeld gestellt werden.“ Das Rathaus versichert sofort: „Sollten solche Stützen notwendig sein, werden diese so im Fluss aufgebaut, dass der Schiffsverkehr auf der Warnow aufrechterhalten bleibt.“

Details sollen neue Berechnungen zur Tragfähigkeit der Brücke liefern. Das Tiefbauamt schätzt die Kosten für ein „Korsett“ aber bereits auf maximal 4,5 Millionen Euro. „Das ist in der aktuellen Lage für uns als Stadt die günstigste und beste Lösung“, sagt Senator Matthäus.

Neubau kostet 60 Millionen Euro

Denn: Ein Neubau wäre um die 15- mal so teuer: In einer Stellungnahme spricht die Stadt von Baukosten von bis 63 Millionen Euro für eine neue Vorpommernbrücke. Und die müsste Rostock wohl zum allergrößten Teil aus eigener Tasche bezahlen: Es habe zwar Gespräche mit dem Schweriner Verkehrsministerium gegeben, von dort aber keinerlei finanzielle Zusagen erhalten.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir laufen völlig unvorbereitet auf einen Eisberg zu“, sagt bereits Stefan Posselt, Bürgerschaftsmitglied der SPD. Er hält es für falsch, dass die Stadt noch keinerlei Planungen für einen Brücken-Neubau begonnen hat. Verkehrssenator Matthäus glänze mit neuen Mobilpunkten, mit neuen Konzepten für autofreie Stadtteile – die bestehende Infrastruktur aber vernachlässige Rostock seit Jahren. „Die Hamburger Straße ist immer wieder ein Nadelöhr, die Goethebrücke wird für die nächsten Jahre zur Baustelle. Wenn die Vorpommernbrücke auch noch gesperrt oder zumindest eingeschränkt werden muss, haben wir in Rostock ein echtes Problem.“

Kritisiert das Rathaus scharf: Der SPD-Politiker Stefan Posselt. Quelle: OZ-Archiv

Posselt deutlich: „Schön und gut, dass wir uns ausführlich mit Radwegen und Co. befassen. Aber der allergrößte Teil der Menschen in Rostock ist noch auf das Auto angewiesen.“

SPD fordert Sanierungsplan

„Wir brauchen für Rostock einen Sanierungsplan für die Infrastruktur – und da muss auch ein Neubau für die Vorpommernbrücke eingeplant werden“, sagt Posselt. Ihm ist klar, dass dies ein langfristiges Projekt ist – nicht nur aus finanziellen Gründen: „Wir haben aktuell gar nicht genug Personal im Amt, um so ein Projekt zu planen.“ Er fordert von Matthäus nun ein klares Konzept für die Straßen und Gehwege.

Von Andreas Meyer