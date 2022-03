Rostock

Aus nahezu jeder Fuge wuchert das Unkraut. Die unebenen Gehwege ähneln immer mehr einem Hindernisparcours und auch der stattliche Bauernbrunnen hat seine besten Jahre längst hinter sich gelassen. Hinzu kommen Müll und Graffiti, wohin das Auge reicht: Der südliche Teil des Lichtenhäger Brinks im Rostocker Nordwesten bereitet den Anwohnern schon ewig Bauchschmerzen. „Der Zustand ist grauenvoll. Man fühlt sich hier wie im Ghetto“, klagt Brigitte Engel.

Dabei sei das nicht immer so gewesen. Gerne erinnert sich die 79-Jährige an die Zeiten zurück, in denen der Brink noch ein beliebter Treffpunkt für Groß und Klein war. Im Jahr 2004 bezog sie ein Hochhaus, zu dessen Füßen sich die Fußgängerzone erstreckt. Damals, so berichtet es die Rentnerin, haben sich die Anwohner hier täglich getroffen, gemeinsam Feste gefeiert und die schöne Atmosphäre genossen. „Nun ist die Stimmung aber weg. Die Leute verweilen nicht mehr und die Gegend sieht trostlos aus.“

Charakter einer Parkanlage erhalten

Doch genau das soll sich nun ändern, wie das Innenministerium in Schwerin mitteilt. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits der nördliche Teil des Brinks umgebaut und aufgewertet wurde, soll nun auch der letzte Abschnitt in Angriff genommen werden. Erneuert werden die gesamte unter Denkmalschutz stehende Fußgängerzone zwischen dem Hochbeet Lichtenhäger Brink und der Ratzeburger Straße sowie der angrenzende Hofbereich mit Spiel- und Bolzplatz.

Das südliche Ende vom Brink in Lichtenhagen soll saniert und verschönert werden. Quelle: Ove Arscholl

Darüber hinaus werden die historischen Wegeführungen wiederhergestellt, Freiflächen bepflanzt sowie Funktions-, Spiel und Aufenthaltsbereiche neu gestaltet. Ebenfalls werden insektenfreundliche Beleuchtungen installiert. Sämtliche Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass der Charakter einer Parkanlage erhalten bleibe.

Sanierung für 1,5 Millionen Euro

Für das gesamte Projekt im Sanierungsgebiet Lichtenhagen sind etwa 1,5 Millionen Euro veranschlagt, wobei ein großer Teil mit Städtebaufördermitteln finanziert wird. Noch in diesem Frühjahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 angedacht. In dieser Zeit müssen Anwohner mit einigen Einschränkungen rechnen.

Und die reagieren alles andere als böse auf diese Neuigkeit: „Die Hauptsache ist doch, dass hier endlich Bewegung reinkommt und etwas gegen den katastrophalen Zustand getan wird. Dafür halte ich das bisschen Baulärm doch gerne aus“, sagt Ingo Meier. Der 36-Jährige kann es kaum erwarten, mit seinem Sohn auf dem neuen Bolzplatz spielen zu können. „Das wird bestimmt gut. Es kann ja nur besser werden“, ist er optimistisch.

Viertel neu beleben

Ähnlich sieht es Susan Elhaimer. Die Tagesmutter ist regelmäßig in der Gegend unterwegs. So auch an diesem Montagvormittag, als sie mit ihren Schützlingen einen nahe gelegenen Spielplatz ansteuert. „Ich finde es toll, dass nun auch das Ende des Brinks an der Reihe ist. Der vordere Teil sieht nach der Sanierung nämlich schon richtig gut aus. Dann passt hier auch alles wieder harmonisch zusammen“, ist sie sich sicher.

Darüber hinaus würde sie sich wünschen, dass zukünftig auch wieder kleine Geschäfte und ein Café auf dem Lichtenhäger Brink eröffneten. „Das wäre wirklich schön. Solch ein Treffpunkt fehlt hier total und würde das gesamte Viertel noch einmal deutlich aufwerten.“

Von Susanne Gidzinski