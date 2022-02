Rostock

Möglichst vielseitig soll er werden, mit vielen Elementen, bei denen für jeden etwas dabei ist – Anfänger, Fortgeschrittene, Profis. So stellen sich Benjamin Ripsch und Erik Groß den neuen Skatepark in der August-Bebel-Straße in Rostock vor. Die beiden haben sich vor zwanzig Jahren kennengelernt, sagt Ripsch, auf der Anlage natürlich.

Die gilt als beliebter Anlaufpunkt in der Szene, für Skateboarder, BMX-Fahrer und Inlineskater. Allerdings ist sie ziemlich in die Jahre gekommen, musste im Herbst sogar kurze Zeit wegen Unfallgefahr gesperrt werden. Deshalb will die Stadt sie sanieren und holt sich dafür Rat bei den Nutzern.

Rostocker gründen eigenen Skateboard-Verein

Im Mai haben Ripsch und Groß mit ein paar anderen „Ur-Rostockern“ den Rostocker Skateboard e.V. gegründet. Inzwischen gehören dem Verein 75 Mitglieder an, viele von ihnen sind quasi auf der Anlage aufgewachsen, sagen sie. Wegen ihres Zustandes ist die allerdings gerade so gut wie nicht zu benutzen – zumindest nicht für die Tricks der Skater.

Um Unfälle zu vermeiden, hat die Stadt im November ein marodes Element abgebaut, das für Sprünge diente. Dabei wurde aber auch der Bodenbelag in Mitleidenschaft gezogen, so Ripsch, und lässt sich jetzt nur noch schlecht befahren.

Im November musste der Skaterpark an der August-Bebel-Straße in Rostock kurzzeitig komplett gesperrt werden. Quelle: Martin Börner

Doch das soll nur eine Momentaufnahme sein. Die Stadt will das Element erneuern – und mit ihm auch gleich den ganzen Skaterpark. Laut Angaben aus dem Amt für Stadtgrün stehen dafür ganze 145 000 Euro zur Verfügung. Weitere 5000 Euro kommen von der Jacob Sönnichsen AG. Die hatte das Unternehmen für Baustoffe im April 2021 eigentlich für die Eröffnungsfeier an ihrem neuen Standort in der Marieneher Straße verplant, dann aber stattdessen an die Stadt gespendet.

Expertise der Rostocker Skater ist gefragt

Nun soll das Geld möglichst sinnvoll in die meist frequentierte Anlage in Rostock investiert werden. Deshalb setzen die Verantwortlichen auf die Expertise der Skater. Und die wissen: „Ein Skatepark ist nicht genormt wie ein Fußballplatz“, sagt Ripsch, der Vorsitzender des Vereins ist und am Fraunhofer-Institut in Rostock arbeitet.

„Wir haben schon viele Anlagen gesehen und genutzt, mehr als 100 auf der ganzen Welt“, sagt Groß, der durch das Skaten zu seinem Hauptberuf als Fotograf gekommen ist. Er habe auch an vielen Turnieren teilgenommen. „Wir haben Kontakte in die Szene – auch zu Firmen, die die Anlagen bauen.“

Spezialfirmen aus dem Land bauen individuelle Skateparks

Davon gebe es allein in MV eine Handvoll. „Unternehmen, die auf den Bau von Skateranlagen in all ihrer Vielseitigkeit spezialisiert sind – und nicht auf Spielplätze oder so“, sagt Ripsch. Häufig würden Städte und Gemeinden auf diese zurückgreifen, wenn sie eine Skateranlage installieren wollen. Aber auf denen gelten andere Regeln. Zum Beispiel, dass Kanten entweder hoch genug sein müssen, um sie für Sprungfiguren mit dem Skateboard – die Tricks – zu nutzen, oder gar nicht vorhanden.

Firmen, die nichts anderes herstellen als solche Sportanlagen, wissen das. „Viele sind selbst Skater“, sagt Groß. „Wir sind jetzt eben alle erwachsen und haben Berufe.“ So gehören auch dem Rostocker Verein viele Mitglieder an, die älter als 30 sind, aber weiter für ihren Sport brennen. Deshalb setzen sich Erik Groß und Benjamin Ripsch auch so sehr dafür ein, dass die Anlage im Herzen der Stadt richtig professionell neu gebaut wird.

Sanierungsarbeiten am Skatepark ab Herbst geplant

Das soll voraussichtlich im Herbst losgehen, plant das zuständige Amt für Stadtgrün. Bis dahin müssen die Formalien abgehandelt und gemeinsam skizziert werden, was der neue Park alles braucht. Auch der Stadtjugendring werde einbezogen, heißt es aus dem Rathaus. „Unsere Idee ist, dass es der größte Standort bleiben wird, zu dem alle kommen – egal ob aus Dierkow oder Groß Klein“, so Ripsch.

Aber wenn es nach den Skatern geht, könnten noch weitere Standorte hinzukommen, zum Beispiel im neuen Stadtpark in Gehlsdorf, der dort bis zur Bundesgartenschau (Buga) 2025 entstehen soll oder auf dem Groten Pohl in der Südstadt. Beides wurde bereits auf öffentlichen Veranstaltungen als denkbar beschrieben, erinnert sich Ripsch.

Bis dahin, und bis die Anlage in der August-Bebel-Straße wieder vernünftig nutzbar ist, müssen die rund 200 Sportler, die dort unterwegs sind – laut Ripsch auch wieder viele jüngere Menschen –, auf andere Orte ausweichen. Ebenfalls gut genutzt werden laut Amt für Stadtgrün die Skateparks in der Gutenbergstraße, am Platz der Jugend und in der Hinrichsdorfer Straße.

Von Katrin Zimmer