Rostock

Saskia Rehn ist gebürtige Rostockerin. Seit 2016 lebt die 30-Jährige in Potsdam. „Dorthin hat es mich beruflich verschlagen“, sagt die studierte Juristin, deren Schwerpunkt das Thema Umwelt ist. „ Potsdam ist wunderschön, aber das Wasser fehlt“, sagt Saskia Rehn und lacht.

Deswegen zieht es die junge Frau regelmäßig zu Besuchen in die Hansestadt, wo ihre Eltern und ihre Großmutter leben. „Es ist immer wieder schön, herzukommen“, sagt die 30-Jährige.

Immer zur Hanse Sail in Rostock

Das Gute: „Weil meine Omi immer zur Hanse Sail Geburtstag hat, bin ich jedes Jahr zu dem Ereignis hier“. Es sei ein komisches Gefühl, dass die Sail in diesem Jahr nicht stattfinde, sagt sie. Dennoch gibt es zahlreiche weitere Dinge, die Saskia Rehn in Rostock liebt: „Ich gehe gerne in den Zoo oder verbringe Zeit in Warnemünde. Egal ob Baden, Spazierengehen oder Eisessen“, sagt sie. Auch sportlich ist sie äußerst aktiv beim Schwimmen, Ausdauertraining und Joggen. „Ansonsten lese und reise ich sehr gerne“, so Saskia Rehn.

Von Stefanie Büssing