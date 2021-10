Rostock

Fragt man Saskia Schritt, was das Besondere an ihrem Beruf ist, sagt sie: „Dass es eigentlich eine Männerdomäne ist.“ Die 42-Jährige ist Geschäftsführerin der Bootswerft Schritt. Sie hat das Familienunternehmen Anfang 2016 von ihrem Vater übernommen. Am Montag ist sie von der Hansestadt Rostock als Unternehmerin des Jahres geehrt worden. Eine Auszeichnung, die ursprünglich im vergangenen Jahr geplant war. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung entfallen. Nun konnte sie im Barocksaal der Universität nachgeholt werden.

Erst Buchhaltung, später Vertrieb

Den Wunsch, die Firma ihrer Familie in der dritten Generation zu übernehmen, hatte Saskia Schritt nicht immer. „Mein Vater wollte, dass ich meinen eigenen Weg gehe“, erzählt sie. Gleiches galt auch für ihren großen Bruder, der heute technischer Kopf der Firma ist. Nach einer Lehre im Garten- und Landschaftsbau wechselte Saskia Schritt in den Vertrieb. Verkaufen habe ihr schon immer Spaß gemacht. Seit 2000 hat sie die Bootswerft ihrer Familie unterstützt, zunächst in der Buchhaltung, später dann im Vertrieb. Ihr Vater, Lothar Schritt, ging im Alter von 73 Jahren in Rente und gab die Bootswerft in die Hände seiner Tochter. Er habe ihr von Beginn an vertraut und das Steuer abgegeben.

Ehrung im Barocksaal (v. l.): Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, Prof. Dr. Thomas Gerber von Artoss, Saskia Schritt von der Bootswerft Schritt, Olaf und Carola Wirth von der Wirth Tischlerei und Innenausbau GmbH, Tobias Blömer von Die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten, Manfred Keiper von Die andere Buchhandlung, Michael Knull von Mühle Knull, Dr. Walter Gerike von Artoss und Anke Knitter, Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus der Bürgerschaft Quelle: Gina Henning

Arbeit und Privatleben sind strikt getrennt

Sieben Beschäftigte hat das Unternehmen mittlerweile, sie mit eingerechnet. Obwohl nahezu alle Mitarbeiter älter sind als sie, würden sie geschlossen hinter Saskia Schritt stehen. „Ohne mein Team würde ich diese Auszeichnung nicht bekommen, meine Mitarbeiter sind meine Säule“, sagt sie. Auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen betont in seiner Rede am Montagabend, dass diese Auszeichnung eine Ehrung für das gesamte Unternehmen ist.

Wie schwer ist es, bei einem Familienbetrieb Privates und Geschäftliches nicht miteinander zu vermischen? Die Mutter eines Siebenjährigen versucht, so weit es geht, beides strikt zu trennen. Das sei ein Lernprozess, wie sie sagt. „Natürlich schaut man auch abends noch mal in die Mails oder will von seinem Tag erzählen“, lenkt sie ein. Die Familie halte sie größtenteils aber aus ihrer Arbeit heraus. Ihr Mann sei ihr dabei eine große Stütze und kümmere sich um den Sohn, wenn es ihre Arbeit nicht erlaube. Auch ihr Vater habe sich nie in ihre Arbeit eingemischt und sich auf ihre Fähigkeiten verlassen.

Sohn soll eigenen Weg gehen

Um eine Auszeit vom Job zu bekommen, zieht es sie weg vom Wasser und raus in die Natur zum Waldspaziergang und Pilze sammeln. Daher wohne sie auch nicht direkt in Rostock, sondern bei Bützow auf dem Land. „Gummistiefel an und los“ – das ist ihr Motto. Die Zeit, die sie hat, nutzt sie gerne, um mit ihrem Sohn Karl-Leo an der frischen Luft zu sein.

Ob die Bootswerft auch später in Familienhand bleibt, ist unklar. „Der Wunsch, dass mein Sohn das Unternehmen übernimmt, ist natürlich da, aber ich möchte es ihm nicht als Last aufbürden“, sagt Schritt. Der Siebenjährige finde Boote faszinierend, solle aber selbst entscheiden, ob er beruflich in die Firma einsteigen will.

Firma wurde 1950 gegründet

Die Bootswerft hat 2020 ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Im Jahr 1950 gründete Otto Schritt, der Großvater von Saskia, das Unternehmen in Rostock. Bis zur Wende wurden dort Boote und kleinere Motoryachten komplett aus Holz hergestellt. Heute hat sich die Firma auf den Vertrieb sowie Reparatur und Instandhaltung von Sport- und Angelbooten und Motoren spezialisiert. Etwa 20 Boote verkaufe Schritt im Jahr.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wartezeiten für ein Boot bei 1,5 Jahren

Die Corona-Zeit habe das Unternehmen gut überstanden, wie Saskia Schritt resümiert. Zwar gab es am Anfang auch Schwierigkeiten, aber Mitte 2020 sei die Nachfrage nach Booten gestiegen. „Wo kann man sich besser isolieren als auf dem Wasser?“, findet die Unternehmerin.

Die Konsequenzen der Pandemie bekomme sie aber auch jetzt erst zu spüren. Auch die Bootswerft ist von den weltweiten Lieferschwierigkeiten betroffen. Wer jetzt ein Boot bestellen will, muss mit einer Wartezeit von eineinhalb Jahren rechnen. Während sie früher einen Standardmotor über Nacht bestellen konnte, könne es jetzt bis zu einem Jahr dauern. „Das wird mich auch noch vor Schwierigkeiten stellen“, weiß Schritt. Dennoch bleibt sie optimistisch, denn die Nachfrage sei nach wie vor da.

Diese Unternehmer wurden am Montag geehrt Bei der Unternehmerehrung der Stadt Rostock wurden neben Saskia Schritt von der Bootswerft Schritt, als Unternehmerin des Jahres 2020, noch folgende Personen geehrt: Dr. Walter Gericke und Prof. Dr. Thomas Gerber von Artoss GmbH, für ihr besonderes Engagement zur Imageförderung der Stadt

Manfred Keiper von Die andere Buchhandlung, für die Umsetzung eines besonderen Firmenkonzeptes

Manfred Knull von Mühle Knull, als Rostocker Familienbetrieb des Jahres

Olaf Wirth von Wirth Tischlerei und Innenausbau GmbH, für die Schaffung und den Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Tobias Blömer von Die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten, in der Sonderkategorie „Besonderes kreatives Engagement 2020“ Die Auswahl der Unternehmer hatte eine Jury vorgenommen, zu deren ständigen Vertretern der Oberbürgermeister, der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft, die Industrie- und Handelskammer zu Rostock, die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, der Unternehmerverband Rostock – Mittleres Mecklenburg e.V., Rostock Business und der Bürgerschaftsausschuss für Wirtschaft und Tourismus gehören.

Saskia Schritt ist am Montag für ihre Führung des Unternehmens von der Stadt geehrt worden. Sie sorge nicht nur für volle Auftragsbücher, sondern auch für ihre Mitarbeiter. „Auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das familiäre Klima wird im Unternehmen großen Wert gelegt, die Mitarbeiter werden auch im privaten Bereich unterstützt“, sagte Anke Knitter, Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus der Bürgerschaft, in ihrer Laudatio.

Von Gina Henning