Wegen Schimmelbefalls musste die Jugendverkehrsschule im Barnstorfer Wald in Rostock Anfang März gesperrt werden. Trotzdem startete die Saison im April – und einige Grundschüler standen im Regen. Nun soll eine Lösung gefunden worden sein.

Der Verkehrsgarten in Rostock wurde 1957 als „Pioniergarten“ im Barnstorfer Wald eröffnet. Nachdem ein möglicher Umzug in den Iga-Park vom Tisch ist, soll er am alten Standort saniert werden. Quelle: Dietmar Lilienthal