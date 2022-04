Rostock

Zwei Jugendgruppen sind am Donnerstagabend im Rostocker Skate-Park in der August-Bebel-Straße aneinander geraten. Die Polizeiinspektion in Rostock teile am Freitag mit, dass der Auslöser für die Schlägerei eine aggressive Forderung von zwei Jugendlichen (14, 15) nach Betäubungsmitteln und Geldbörsen gewesen sei. Ein Täter erbeutete ein Portemonnaie.

Als die Tatverdächtigen gemeinsam mit drei weiteren männlichen Personen die Anlage verlassen wollten, solidarisierten sich andere Jugendlichen und nahmen die zuvor entwendete Geldbörse wieder an sich.

Fausthiebe und Tritte – Drei Jugendliche verletzt

Im Zuge dessen kam es zu einer Schlägerei mit acht Beteiligten. Hierbei wurden drei Jugendliche durch Faustschläge und Tritte leicht verletzt.

Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachtes auf Raub und gefährliche Körperverletzung eingeleitet. Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiterführenden Ermittlungen übernommen.

Von OZ