Premiere auf dem Wasser - Schlager Sail in Rostock: So bunt, so schrill – „das hat hier noch gefehlt“

„Verdammt“, sie lieben es – und hoffen auf „Hello again“ im nächsten Jahr: Die erste Rostocker Schlager Sail hat am Samstag rund 400 Besucher begeistert. Die mehrstündige Party auf verschiedenen Schiffen soll in der Hansestadt zur Tradition werden. Die OSTSEE-ZEITUNG war mit an Bord und hat die schrillsten Kostüme entdeckt.