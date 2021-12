Rostock

Haben Sie schon mal von der Kastanienampel gehört? Oder von der Fächersprache? Nein? Dann kennen Sie wahrscheinlich Antje Joost-Hirsekorn noch nicht. Die 44-Jährige weiß Bescheid und macht andere gern zu Mitwissern. In unterhaltsamer „Sendung mit der Maus“-Manier erklärt sie Kindern und Erwachsenen die Welt. Bei ihren Natur-Touren und Stadtführungen durch Rostock und die Region lernen selbst waschechte Hanseaten jede Menge Spannendes über ihre Heimat.

„Schlaubatz“ nennt Antje Joost-Hirsekorn ihre Exkursionen. Und ein kleiner Schlaubatz war es auch, der die Roggentinerin auf die Idee zu ihren kindgerechten Angeboten brachte. „Wenn ich mit meiner Tochter im Kösterbecker Wald spazieren geh’, hat sie immer jede Menge Fragen, die ich ihr beantworten wollte. Und ich wollte sie für die Natur begeistern.“ Das hat geklappt und aus dem Privatvergnügen ist 2019 ihr Job geworden.

Heute reißen sich ganze Kitagruppen und Schulklassen darum, mit Antje Joost-Hirsekorn loszuziehen. Ihr Erfolgsrezept: Sie erspart den Lütten dröges Fakten-Blabla und endlose Monologe. Stattdessen vermittelt sie Geschichte durchs Geschichtenerzählen. Wenn sie berichtet, dass Rostocks Barock-Damen nie Schlüpfer unterm Kleid, dafür aber Mausefallen in ihren bis zu einem halben Meter hohen Turmfrisuren trugen, sind ihre Zuhörer fasziniert. Doch Kinder sollen sich von ihr keineswegs berieseln lassen, sondern Historie buchstäblich begreifen. Dann drückt Antje Joost-Hirsekorn den Kids Fächer in die Hand und bringt ihnen bei, wie Ladys anno dazumal mit den Wedeln geflirtet und Zeichen an ihre Herzbuben gesendet haben. „Das macht den Kindern großen Spaß.“

Architektur, Geschichte, Natur – Sie bietet Touren zu verschiedensten Themen an. Alle sind interaktiv und wahlweise gespickt mit Geheimnissen aus Rostocks Stadtgeschichte oder Naturphänomen. Schlägt sich Antje Joost-Hirsekorn beispielsweise in den Wallanlagen oder im Wald bei Markgreifenheide in die Büsche, lässt sie Mädels und Jungs die Spiralen von Schneckenhäusern unter die Lupe nehmen – nur bei seltenen Schneckenkönigen sind sie gegen den Uhrzeigersinn gewunden. Die Lütten dürfen blind Ringel- und Schuppenborken erfühlen, um dann mit offenen Augen den passenden Baum im Hain wiederzufinden. „Und ich bringe immer jede Menge Fragen mit.“ Die Antworten darauf sollen Kinder selber finden. „Dann behalten sie viel mehr, als wenn ich ihnen alles vorbete“, sagt Joost-Hirsekorn.

Kleine Pflanzen, große Wunder

Ihre Führungen sind kindgerecht, doch alles andere als Kinderkram. Bei den Exkursionen lernen auch erwachsene Begleitpersonen dazu. Zum Beispiel, wenn die Tourleiterin von der Kastanienampel spricht. Die Kastanie lotse Bienen mit Farbpunkten in die Blüten, in denen noch Nektar steckt, erklärt Antje Joost-Hirsekorn. Bei gelb gibt’s was zu holen, bei rot macht der Brummer gleich die Flatter, denn die Farbe sieht er nicht.

Fühlen, hören, sehen – mit allen Sinnen sollen Kids die Welt entdecken und dabei wahrnehmen, was sie zuvor kaum beachtet hätten. Ein Gänseblümchen beispielsweise sei zu erstaunlichen Tricks fähig, erzählt Antje Joost-Hirsekorn. Das Pflänzchen mache Insekten buchstäblich heiß auf sich. Das gelbe Blüteninnere habe eine höhere Temperatur als die weißen Blätter ringsum, sodass Bienen nur zu gern auf dem warmen Plätzchen landen und so helfen, Pollen zu verbreiten. „Ich will den Blick der Kinder für das schärfen, was uns umgibt, auch für die kleinen Dinge. Denn nur was man kennt, gewinnt man lieb und schützt es dann“, erklärt sie die Idee dahinter.

Woher weiß sie, was Kinder interessiert und wie man sie begeistert? Antje Joost-Hirsekorn lacht. „Ich hab’ das Kind in mir bewahrt, das hilft.“ Wie man neben Rostockern auch Urlauber für Stadt und Land begeistert, weiß sie aus Erfahrung. Seit 2008 arbeitet sie als Tourguide, zeigt Kreuzfahrt-Touristen Rostocks schönste Ecken, schlendert mit Reisegruppen aus Schweden über den Weihnachtsmarkt – wenn Corona es zulässt.

Kreativ-Tipps für Familien und Pädagogen

Ob lustige Wald-Challenge oder kreativer Bastel-Tipp: Antje Joost-Hirsekorn sprudelt nur so vor Ideen und teilt sie gern mit anderen. Auf www.schlaubatz.de öffnet sie eine Schatzkiste an Beschäftigungen, mit denen bestimmt keine Langeweile aufkommt. Neben Mikro-Abenteuern für Junge und Junggebliebene bietet sie hier auch Online-Workshops für Pädagogen an, in denen diese lernen, wie sie den Alltag in Kita oder Grundschule aufpeppen können und Naturwissen spielerisch vermitteln.

Im Schlaubatz-Online-Shop können Familien allerhand Materialien zum Basteln, Experimentieren und Naturentdecken bestellen. Demnächst möchte Antje Joost-Hirsekorn anderen außerdem beibringen, wie man Wissen in Ohrwürmer verwandelt. Sie erstellt ein Online-Seminar, in dem sie Usern zeigen möchte, wie man zu jedem beliebigen Thema spielend ein Kinderlied schreibt.

Von Antje Bernstein