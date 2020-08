Rostock

Sie wollten unbedingt nach Deutschland, zur Not auch illegal – und dafür setzten die Männer sogar ihr Leben aufs Spiel: Beamte von Bundespolizei, Zoll und Landespolizei haben in Rostock vier Männer aus Marokko aus einem Sattelschlepper befreit. Der Fahrer des Lastwagens hatte Geräusche in dem Auflieger bemerkt und es der Polizei gemeldet. Die Männer wollten illegal nach Deutschland einreisen, haben dafür einen Schleuser bezahlt. Vor allem im Rostocker Seehafen ist das längst kein Einzelfall mehr.

Gegen 16 Uhr hatte sich der Fahrer des Sattelzuges zunächst bei seinem Chef in Bosnien gemeldet: „Bei einer Pause gut 30 Kilometer vor Rostock hatte der Mann Rufe und Klopfgeräusch aus dem Auflieger gehört“, berichtet Frank Schmoll, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Rostock. Der Speditionschef aus Bosnien-Herzegowina wandte sich sofort an die Polizei in der Hansestadt, der Fahrer wurden mit seinem Gefährt zur Wache in Dierkow gelotst.

Alle trugen Mund-Nasen-Maske

Als die Beamten den Auflieger öffneten, entdeckten sie die vier Männer: „Bemerkenswert war, das sie alle eine Mund-Nasen-Maske trugen“, so Schmoll. Die Flüchtlinge haben bei der Bundespolizei ausgesagt, dass sie zunächst vor Monaten in die Türkei gereist waren. Vom Bosporus ging es für sie über Griechenland weiter nach Bosnien-Herzegowina. Zu Fuß. „Und dort haben sie nach eigenen Angaben einem Mittelsmann 500 Euro bezahlt, damit er sie nach Deutschland bringt“, sagt Schmoll.

Wie genau die Männer in den Auflieger gelangen konnten, will die Polizei nun ermitteln – auch in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden. Denn der Auflieger war noch verplombt. „Das Ziel der Männer war Deutschland“, so Bundespolizei-Sprecher Schmoll. Nachdem sie jedoch bemerkten, dass die Reise vermutlich doch nach Skandinavien gehen werde, machten sie auf sich aufmerksam.

Drei Tage im Lastwagen

In Dierkow wurden die vier Flüchtlinge von einem Notarzt untersucht. „Es geht ihnen gesundheitlich gut“, heißt es seitens der Bundespolizei. Seit Sonntag seien die Männer im Auflieger quer durch Europa unterwegs gewesen. Unter der Plane, bei sengender Sommerhitze.

In Rostock haben Bundespolizei, Zoll und Landespolizei vier Flüchtlinge aus einem Lastwagen befreit. Sie waren drei Tage in dem Auflieger unterwegs – mit Maske. Quelle: Bundespolizei

„Das ist – gerade auch bei dieser Witterung – hochgefährlich“, sagt Bundespolizei-Sprecher Schmoll. Ohne Wasser und Lebensmittel könne der Trip in das vermeintlich bessere Leben schnell zum Trip in den Tod werden. In den vergangenen Jahren entdeckten Ermittler europaweit immer wieder Leichen in Lastwagen. Die Bilder aus dem österreichischen Parndorf beispielsweise gingen 2015 um die Welt: Dort waren – bei ähnlichen Temperaturen – 71 Flüchtlinge in einem Schleuserfahrzeug ums Leben gekommen.

Rostock als Schleuser-Hochburg?

Der größte deutsche Ostseehafen ist mehr und mehr Dreh- und Angelpunkt für illegale Einreisen und auch Schleuser. Einen ähnlichen Fall wie den jetzt in Dierkow meldeten die Beamten bereits im Januar: Damals entdeckten die Fahnder ebenfalls in einem Sattelauflieger zwei Männer aus Afghanistan.

In Rostock haben Bundespolizei, Zoll und Landespolizei vier Flüchtlinge aus einem Lastwagen befreit. Sie waren drei Tage in dem Auflieger unterwegs. Quelle: Marc Wendlandt

Erst am vergangenen Wochenende hatten die Beamten der Bundespolizei gleich 34 illegale Einreisende aufgegriffen. Bei den Menschen handelte es sich um Staatsbürger aus Afghanistan, Kuwait, Syrien, Jordanien sowie Staatenlose. Sie hatten in Dänemark und Schweden bereits Asyl beantragt, waren aber abgelehnt worden. Nun waren sie mit Fähren nach Deutschland gekommen, um es hier zu mit einem neuen Asyl-Antrag zu versuchen. Auch in diesen Fällen gehen die Ermittler dem Verdacht nach, dass den Personen bei der illegalen Einreise von Schleusern geholfen wurde.

Von Andreas Meyer