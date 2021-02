Rostock

Die Wetteraussichten für das Wochenende verheißen Weißes: Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee sind für Norddeutschland angekündigt, die ersten Vergleiche mit dem Superwinter 1978/79 werden laut. Auch wenn MV nach Prognosen vom Donnerstag wohl von der ganz großen Winter-Keule verschont bleibt, treibt es viele Rostocker in die Super- und Baumärkte der Region.

Doch die Suche nach Schlitten, Schneeschiebern und Streusalz gestaltet sich fast zur Jagd, denn die Regale sind leer. Bei Real in Sievershagen beispielsweise gab es auf OZ-Anfrage am Donnerstagmorgen nur noch einzelne Schneeschieber für Erwachsene. Das gleiche Produkt in klein, damit auch die Jüngsten mithelfen können, sei dagegen ausverkauft. Genau wie Streusalz oder Schlitten. „Und da kommt auch nichts mehr, die Lieferanten sind auch leer“, erklärt der Mitarbeiter.

Anzeige

Globus: Nachbestellungen laufen

Auch Frank Meißler, Chef des Globus in Roggentin, weiß um die Bestellschwierigkeiten. „Viele Händler haben in den vergangenen Jahren die Bestände reduziert. Die Winter waren mild, sich da die Lager mit solchen Artikeln vollzustellen, band bisher unnütz Platz und Kapital“, sagt er. Der aktuelle Winter – vor allem die Aussichten für das Wochenende – hätten nun alle quasi eiskalt erwischt.

Im Globus-Markt, der normal geöffnet hat, seien deswegen auch am Mittwoch die letzten Schlitten über den Tresen gegangen. Salz und Schneeschieber waren dagegen zumindest Donnerstagmorgen noch da. „Die entsprechenden Bestellungen laufen auch. Aber ob das alles bis Samstag kommt und in welcher Stückzahl, das kann ich nicht sagen. Da hilft nur Vorbeischauen“, so Meißler bedauernd.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der benachbarte Globus-Baumarkt sei zwar nicht geöffnet, bietet aber Warenbestellung und Abholung per Click & Collect übers Internet. Und Streusalz war dort am Donnerstagmorgen für Kunden noch reservierbar. Auch vereinzelte Exemplare von Schneeschiebern standen zum schnellen Kauf bereit.

Traurig dagegen das Ergebnis bei der Schlittensuche – nicht mal Plastik-Poporutscher waren laut Onlineauskunft derzeit für Roggentin verfügbar. Ob das daran liegt, dass die Märkte genau am Wegesrand auf dem Weg zu den Kösterbecker Rodelbergen liegen?

Restbestand an Salz und Schiebern

Der Hagebaumarkt in der Rostocker Südstadt kann zumindest einige Wünsche noch erfüllen. „Schneeschieber und Streusalz haben wir da“, erklärt eine Mitarbeiterin. Kunden könnten diese Artikel online reservieren und dann unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln im Markt abholen. Schlitten seien zwar derzeit aus, „aber es könnte sein, dass nächste Woche nochmal welche kommen“, hieß es am Donnerstag.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Toom-Baumarkt in Lütten Klein herrscht ein ähnliches Bild: Auch dort sind noch Streusalz und Schneeschieber da und per Click & Collect abholbar – Schlittenfans werden allerdings enttäuscht.

Vorfreude auf Frühling und Gartensaison

Auch im Rostocker Bauhaus sind die Bestände dieser Winterartikel fast aufgebraucht. „Schlitten haben wir schon seit einer Woche keine mehr“, sagt Heiko Fischer vom Markt in Schutow. Streusalz und Schneeschieber seien extrem gefragt, „seit das erste Mal die Horror-Wetterszenarien genannt wurden“. Über Click & Collect sei viel der vorrätigen Ware schnell reserviert und abgeholt worden – ein paar davon gibt es aber noch.

Lesen Sie auch Rostocks beste Rodelpisten: Hier rutscht der Schlitten am besten

Wie in anderen Läden seien auch im Bauhaus die Bestände der Schneeartikel nicht extra aufgestockt worden – zu mild waren die vergangenen Winter. „Und jetzt kommt nichts mehr – die Lieferzeiten wären einfach zu lang“, erklärt Fischer. Auch wenn aufgrund der aktuellen Wetterlage viele nochmal nach Winterware suchen – in den Onlineeinkaufskörben der Bauhaus-Kunden landen schon jetzt viele andere Artikel. „Da werden schon Anzuchterde, kleine Gewächshäuser, Anzuchtsets und Frühblüher gekauft. Deshalb nehmen wir das schon mehr und mehr auf“, sagt der stellvertretende Bauhaus-Geschäftsleiter. Er ist sich sicher: „Trotz allem Rodel- und Schneespaß – die Menschen haben schon Lust auf Frühling.“

Von Claudia Labude-Gericke