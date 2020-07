Rostock-Schmarl: Aktuelle Stadtteilmanagerin geht – erste Details zur Nachfolgerin

Rostock

Monika Schneider packt Umzugskisten. Die Hälfte des Stadtteilbüros von Schmarl ist bereits leer. Was jetzt noch steht, wird bis Ende August ausziehen. Zusammen mit Monika Schneider. Die Quartiermanagerin geht in Rente. „Es schmerzt, dass ich mich in dieser Zeit verabschieden muss.“ Seit Monaten kann sie bedingt durch die Covid-19-Pandemie kaum tun, was ihr so sehr am Herzen liegt: Menschen zusammenbringen.

Sechs Jahre lang hat Monika Schneider im Rostocker Nordwesten viel bewegt. Weil sie durch das Förderprogramm „ Soziale Stadt“ für Schmarl jährlich 20 000 Euro aus einem Verfügungsfonds sowie weitere 50 000 Euro für Bürgerprojekte im Stadtteil ausgeben konnte. Vielmehr aber noch, weil sie unermüdlich daran arbeitete, Vereine, Initiativen und Organisationen zu vernetzen.

Anzeige

Tatkraft und Einfühlungsvermögen

„Die Arbeit hat mir immer viel Spaß gemacht.“ Und sie war erfolgreich: Den Schmarler Senioreninformationstag hat Monika Schneider auf den Weg gebracht, Kulturveranstaltungen wie die Kultur-Bunt-Woche ebenfalls. Bei Stadtteilfesten mischte sie mit und hat etliche Male zwischen Bürgern und Behörden vermittelt. Als Ratgeberin gab sie Tipps, wenn es galt, Gelder für Projekte zu beantragen. Für die Wünsche der Schmarler hatte sie ebenso ein offenes Ohr wie für deren Nöte. In unzähligen persönlichen Gesprächen erklärte sie, warum manch brüchige Bürgersteige erneuert werden konnten, während andere lückenhaft bleiben mussten.

Weitere OZ+ Artikel

Dieses Einfühlungsvermögen, gepaart mit jeder Menge Tatkraft – das dürften viele Schmarler vermissen, wenn Monika Schneider sich in den Ruhestand verabschiedet. Auch ihr fällt der Schritt nicht ganz leicht, doch zumindest etwas leichter, als noch vor wenigen Wochen. Denn eine große Sorge ist sie los: die Sorge, dass nichts nach ihr kommen und alles, was sie aufgebaut hat, verloren sein könnte.

Zukunft des Stadtteilmanagers war ungewiss

Lange Zeit war unklar, ob es auch künftig einen Stadtteilmanager in Schmarl geben wird. Bislang wurde die Stelle über das bundesweite Förderprogramm „Die Soziale Stadt“ finanziert. Doch dieses läuft Ende August aus. Damit wollten sich viele Schmarler und der Ortsbeirat nicht abfinden. Nicht zuletzt, weil sie darauf drängten, hat die Rostocker Bürgerschaft schließlich entschieden: Das Geld für den Posten kommt künftig aus der Stadtkasse.

Die Soziale Stadt Schmarl wurde 2001 in das Programm „Die Soziale Stadt“ aufgenommen und erhielt im Jahr 2002 ein Stadtteil­büro mit einem haupt­amtlichen Quartier­manager. Im August scheidet Schmarl aus dem Förderprogramm aus – wie zuletzt Groß Klein. Dort wurde daraufhin die von der Stadt finanzierte Stadtteilmanager-Stelle geschaffen. Gleiches soll in Schmarl passieren. Neben Schmarl und Groß Klein profitieren drei weitere Viertel Rostocks von der „Sozialen Stadt“: Seit 2006 ist Dierkow Teil des bundesweiten Förderprogramms, Toitenwinkel ist bis mindestens 2022 dabei, auch Lichtenhagen wurde aufgenommen.

Am 1. Oktober soll eine neue Quartiermanagerin die Arbeit aufnehmen – unbefristet. Um wen es sich handelt, ist noch nicht bekannt. Nur so viel: Es sei eine Auszubildende der Stadt, die im September ihre Abschlussprüfung machen soll, sagt Franka Teubel, Leiterin des Ortsamtes Nordwest. Auch der Arbeitsplatz der neuen Stadtteilmanagerin ist offen. Es gibt Gerüchte, dass dieser nicht in Schmarl sein könnte, obwohl für diesen Job Bürgernähe unverzichtbar ist. Passende Räume würden tatsächlich noch gesucht, sagt Teubel. Sie gehe aber davon aus, dass diese sich in Schmarl finden werden.

Schmarls gute Seele

Gewiss ist: Es sind große Fußstapfen, die die Neue füllen muss. Denn Monika Schneider hat sich nahezu unverzichtbar gemacht, Vertrauen aufgebaut und gilt als Schmarls gute Seele. „Frau Schneider, bitte bleiben Sie doch“ ist ein Satz, den sie dieser Tage immer öfter hört. Das Lob schmeichle ihr und mache ihr zugleich bewusst, wie wichtig ein Quartiermanager für das Viertel ist. „Es braucht jemanden, der mit der Glocke durch den Stadtteil läuft, der die Leute motiviert.“ Viele Schmarler seien gern bereit, sich einzubringen. Nur brauche es jemanden, der vorangeht, Vorschläge macht und dann alle Fäden in die Hand nimmt. Einen Manager eben.

Am Grundproblem könne aber auch der umtriebigste Macher nur wenig ändern. „In Schmarl leben viele Arbeitslose und Geringverdiener. Es gibt kaum Einkaufsmöglichkeiten, wenig Ärzte“, sagt Monika Schneider. Die soziale Struktur sei schwierig. Zum Glück aber bewege sich zumindest städtebaulich etwas: „Es wurde viel modernisiert.“

Viele Pläne für die Zukunft

Um Schmarls Zukunft sorgt sie sich dennoch. Die Zahl jener, die hier schon lebten, als das Viertel noch das Zuhause von Besserverdienern war, sinkt. Gleiches trifft auf die Ehrenamtler zu. „Wenn die Älteren aufhören, kommt kaum etwas nach“, bedauert Monika Schneider.

Umso glücklicher ist sie über jeden, der mit Feuereifer den Stadtteil belebt: der Seniorentreff zum Beispiel, das Stadtteilzentrum „Haus 12“, die Ortschronisten oder der Freundeskreis Raumfahrt. Mit vielen von ihnen hat Monika Schneider in den vergangenen Jahren gut und gern zusammengearbeitet. Nun warten neue Aufgaben auf sie.

Denn während viele Schmarler ihren nahenden Abschied betrauern, können andere es kaum erwarten, dass dieser Tag endlich kommt: Monika Schneider ist in vielen Kulturvereinen aktiv. „Die warten alle schon auf mich“, sagt sie und lacht. Bislang konnte sie sich diesen Projekten nur in der Freizeit oder nach Feierabend widmen. Als Rentnerin will sie sich voll und ganz einbringen. „Mir wird im Ruhestand bestimmt nicht langweilig“, scherzt die Bad Doberanerin.

Lesen Sie auch

Von Antje Bernstein