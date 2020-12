Im Rostocker Ortsteil Schmarl sind Hortplätze knapp. Nun ist Abhilfe in Sicht: In rund drei Jahren könnte der Neubau am Stephan-Jantzen-Ring fertig sein. Gute Nachrichten gibt es für Vereine: Aus dem Budget des Ortsbeirats gibt es 2021 deutlich mehr Geld – eine Folge von Corona.