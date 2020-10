Rostock

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Beim obligatorischen Umtrunk nach der Probe fällt den Mitgliedern Rostocker Shanty-Punk-Chor „ Möwe und die Ölmützen“ (kurz „Mudöm“) ein, wie sie künftig nicht nur den Geschmack ihrer Fans, sondern auch den von Kneipengängern treffen können: mit Hochprozentigem. Gesagt, getan: Die 20 Männer bringen den Pfefferminzlikör „ Dösbuddel“ auf den Markt.

Zu DDR-Zeiten war Pfeffi das Kultgetränk schlechthin. Seit ein paar Jahren erlebt der Likör ein Comeback. Spirituosenhersteller profitieren vom Boom, das Angebot von Marken wächst. Ihr Trunk aber sei unvergleichlich, versprechen die „ Ölmützen“. „Das ist Pogo für den Gaumen.“

Anzeige

Kurze kippen im Akkord

Kurzer von der Küste: der „Dösbuddel“-Pfeffi Quelle: Martin Börner

Um das besondere „ Dösbuddel“-Aroma zu finden, scheuten die Sänger weder Kater noch Dusel. Sie ließen reichlich Kurze durch ihre Kehlen fließen: Acht verschiedene Rezepturen von süß bis scharf haben die „Mudöm“-Chorknaben verkostet, bis sie sich auf eine Spirituose einigen können, die ihnen allen schmeckt. „Das war die beste Chorprobe, die wir je hatten“, scherzt Karsten Schmidt.

Die Test-Schlückchen hat Frank Schollenberger angerührt. Der Weinhändler – Spitzname „Schnapsman“ – kennt sich aus mit Feuerwasser. Er hat erst kürzlich den „Navy Rum“ kreiert. Das „ Dösbuddel“-Design stammt dagegen aus den „ Ölmützen“-Reihen: Karsten Rath, Akustikgitarrist des Männerchors und Inhaber des Shirtlabels „Skulldive“, entwarf die Flaschenetiketten samt Möwenlogo sowie die Webseite zum Getränk.

Grafiker, Elektriker, Versicherungskaufmann, Sozialarbeiter: Beruflich gehen die „ Ölmützen“ unterschiedliche Wege, privat sind sie eine eingeschworene Gruppe. Die Männer sind teilweise seit ihrer Schulzeit befreundet und feiern bis heute gern zusammen. Eine Party ist es auch, die den lustigen Haufen zu einem Chor macht: Bei einer privaten Silvesterfeier vor rund zehn Jahren schmettern sie aus einer Laune heraus erstmals gemeinsam Lieder. 2011 haben sie ihren ersten Auftritt. „Seit 2017 schwimmen wir auf einer Welle der Euphorie und Sympathie“, sagt Karsten Schmidt und lacht.

Eigentlich seien sie eher die Typen, „die sich am Tresen festhalten und die Bar leer trinken“. Nun entern sie als Sänger landesweit Hafenspelunken und großen Bühne – mit einem Mix, der sich hören lassen kann: Sie adaptieren Irish-Folk-Songs, Fußballhymnen und Rock-’n’-Roll-Klassiker wie Motörheads „Ace of Spades“.

Shantypunk mit Stadiongesang

Bierernst nehmen sie ihr Hobby nicht, im Gegenteil: Mit Reibeisenstimmen schrammeln die Sänger inbrünstig und mit Spaß durch ihre Lieblingslieder, so dass es für das Publikum eine wahre Freude ist. „Wir sind keine Casting-Band und wollen gar nicht glatt poliert sein. Wir machen Shantypunk mit Stadiongesang“, erklärt Karsten Schmidt.

Damit treffen die „ Ölmützen“ nicht nur bei ihrer wachsenden Fangemeinde den richtigen Ton, sondern finden auch bei Musikgrößen Anklang: Mit Rapper Marteria durften sie 2018 bei dessen legendärem Ostseestadion-Konzert vor 32 000 Leuten auftreten, mit Feine Sahne Fischfilet rockten sie die Stadthalle und mit Dritte Wahl den Iga-Park. Selbst Polit-Größen schunkeln mit: Zur Verleihung der Bundesverdienstmedaille im Januar 2020 in Brandenburg durften die Rostocker den Soundtrack beisteuern.

Aktuell fallen alle Konzerte wegen der Corona-Pandemie ins Wasser, Termine wurden um ein Jahr verschoben. Ihre Stimmen ölen die Hobby-Barden trotzdem. Geübt wird jeden Montag in einem Hinterzimmer der KTV-Kneipe „Warmbad“. Nach der Probe heißt es Prost, mit „ Dösbuddel“-Pfeffi.

Der Likör ist aber nicht (nur) für den Eigenkonsum bestimmt, sondern wird pullenweise verkauft. Ein Schnäppchen ist das Schnäpschen nicht: 19,98 Euro kostet die 0,5-Liter-Flasche. Dafür bekämen Käufer einen ausschließlich aus natürlichen Zutaten hergestellten Likör mit 34 Volumenprozent Alkohol, der im Geschmack unverwechselbar ist, betonen die Chorknaben. Mit giftgrünem Billigfusel hat ihr goldgelber Pfeffi wenig gemein. Statt brennend und nach Zahnpasta schmeckt der Rostocker Likör ausgewogen. Ingwer, Spearmint, Zitrone und Honig mischen sich zu fruchtig-scharfer Süße.

Schnaps als Corona-Hilfe

Das Aroma lassen sich nicht nur Hanseaten munden: Wenige Wochen nach Markteinführung hat es der „ Ölmützen“-Pfeffi bis nach Sachsen und Hessen geschafft, wo er in mehreren Läden zu haben ist. In Rostock wird der Likör in der Weinhandlung Schollenberger angeboten und kann online auf www.doesbuddel.mudoem.de bestellt werden.

Zwei Kunden bekamen den Schnaps gratis frei Haus: Um sie in Zeiten der Covid-19-Pandemie zu unterstützen, haben die Shanty-Rocker dem Peter-Weiß-Haus und dem „Warmbad“ eine Pfeffi-Sonderedition gespendet. Immer mehr Pfeffi-Fans kommen auf den Geschmack: Der ersten „ Dösbuddel“-Charge musste schnell eine zweite folgen. Damit Genießer geistreicher Tropfen auch künftig nicht auf dem Trockenen sitzen, wollen die „ Ölmützen“ nachlegen. Ideen für weitere Getränke sind da, sagt Karsten Schmidt. Schnaps von Rostocks Shanty-Rockern? Dat löppt!

Weitere Infos: www.doesbuddel.mudoem.de

Von Antje Bernstein