Rostock

Zwölf Corona-Fälle allein an der Hundertwasser-Schule, zwei weitere Fälle anderenorts in der Hansestadt: Nach dem Ausbruch an der Gesamtschule in Lichtenhagen stehen Rostock bange Tage bevor. Denn bei den ersten Tests war jeder zehnte Schüler und Lehrer bereits mit Sars-CoV-2 infiziert. Bleibt es bei dieser „Positiven-Quoten“, könnte die größte Stadt des Landes schnell zum Risikogebiet werden.

„Wenn wir in einer Woche 104 Infektionen melden, springen alle Ampeln auf Rot“, sagt Schul- und Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). Noch sei Rostock davon weit entfernt. „Zum Glück. Und zum Glück muss bisher kein Rostocker im Krankenhaus behandelt werden.“

Samstag gehen Corona-Tests in Rostock weiter

Auch bei den ersten Massentests der insgesamt fast 900 Schüler und Lehrer aus Lichtenhagen wurden bis zum Freitagabend keine neuen Fälle gemeldet. Es wurden aber auch längst noch nicht alle Abstriche ausgewertet. Und: Am Sonnabend gehen die Tests weiter.

Bockhahn rechnet damit, dass frühestens im Laufe des Montags alle Ergebnisse vorliegen werden. „Dann wissen wir mehr“, sagt er. Vorher sei alles andere reine Spekulation. „Gut möglich, dass wir schon am Anfang, als wir zunächst ,nur’ 90 Personen in Quarantäne geschickt haben, das Ausbruchscluster erwischt haben. Aber wir wissen es halt nicht.“

„ Risikogebiet “ – das wäre fatal

Schul- und Gesundheitsamt wollen aber um jeden Preis vermeiden, dass Rostock zum Risikogebiet wird. Dann das würde massive Einschränkungen für alle Bürger mit sich bringen. Die Lockerungen müssten zurückgefahren werden. An Herbsturlaub wäre für die Menschen in der Hansestadt nicht mehr zu denken: Sie dürften nirgendwo mehr einreisen. Und auch Touristen aus anderen Regionen würden davor gewarnt werden, nach Rostock zu fahren.

Bockhahn: „Wir haben die strengen und weitreichenden Maßnahmen ergriffen, um genau diese Szenarien zu vermeiden. Im Interesse der gesamten Stadt.“

Jugendweihen in Gefahr

Für viele Schüler der achten Klassen der Hundertwasser-Schule steht am kommenden Wochenende eigentlich ein großes Ereignis in ihren jungen Leben an: Nach der Absage im Frühjahr soll die Jugendweihe nachgeholt werden. Doch aktuell ist offen, ob die Schüler daran teilnehmen dürfen.

Nach Angaben der Stadt gilt die Quarantäne zunächst bis zum 25. September – einen Tag vor dem großen Fest. „Es tut mir leid“, sagt Bockhahn. „Aber ich mache da – Stand jetzt – niemandem große Hoffnungen.“

Von Andreas Meyer