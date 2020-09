Rostock: Schon wieder Brandstiftung – Serientäter zündet Lkw-Anhänger an

Rostock-Dierkow

Zum inzwischen vierten Mal innerhalb von zehn Tagen haben im Rostocker Nordosten Brandstifter zugeschlagen. Diesmal entzündeten die bislang unbekannten Täter am frühen Samstagmorgen einen Lkw-Anhänger auf einem Dierkower Parkplatz – in Sichtweite zu einem bereits angezündeten und ausgebrannten Wagen.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Taxifahrer gegen 6 Uhr das Feuer auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Dierkower Allee. Er schaute nach und sah die Flammen aus dem Anhänger des Lastwagens schlagen. Danach verständigte er sofort die Polizei, die wiederum die Feuerwehr. Die zuerst eingetroffenen Polizisten löschten den größer werdenden Brand mit Hand-Feuerlöschern. Wenig später fuhr ein kompletter Löschzug der Feuerwehr am Parkplatz vor. Die Beamten übernahmen die restliche Ablöschung. Zeitgleich fahndeten zahlreiche Streifenwagen im näheren Umfeld nach den flüchtigen Tätern – allerdings erfolglos.

Kriminalpolizei ermittelt auf Hochtouren

Glücklicherweise konnte der Brand am Anhänger, der nicht beladen war, rechtzeitig entdeckt werden. Denn: Der betroffene Lkw stand neben mehreren anderen Fahrzeugen und die Flammen hätten so leicht übergreifen können. Die Kriminalpolizei übernahm am Tatort die Spurensicherung.

Die bisherige Bilanz der Brandstifter: Am 2. September brannte ein Transporter auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße, am 3. September ein Pritschenwagen auf dem Park-and-Ride-Platz Dierkower Allee, am 5. September ein Sperrmüllhaufen im Kurt-Schumacher-Ring und nun der Lkw-Anhänger erneut in Dierkow. Alle Brände stehen laut Polizei möglicherweise in einem Zusammenhang. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Von Stefan Tretropp