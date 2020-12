Rostock

Wie hoch ist die Corona-Inzidenz dort, wo ich gerade bin? Nicht nur wer viel reist, kann bei den täglich neuen Zahlen schnell den Überblick verlieren. Darum haben sechs Rostocker Schüler eine Corona-App fürs Handy entwickelt. Sie zeigt auf einen Blick an, wie ernst die Lage am aktuellen Standort ist. Der „Corona-Checker“ soll noch im Dezember in den App-Stores für Apple- und Android-Geräte zum Download bereitstehen.

Ausgangspunkt des Projektes ist Tino Korth vom Rostocker Unternehmen Drehpunkt. Die Firma entwickelt Software für erneuerbare Energien. Seine Mitarbeiter sollten sich in ihrem Verhalten an die jeweilige Corona-Situation vor Ort anpassen. Darf ich dem Kunden die Hand geben? Sollte ich noch mit Bus und Bahn fahren? Wie viele Menschen im Büro sind erlaubt? Für jede Corona-Warnstufe gibt es eigene Verhaltensregeln.

Standort wird mit RKI-Corona-Daten abgeglichen

Als Hilfe für seine Mitarbeiter entwickelte Tino Korth eine Internetseite, auf der jeder sehen kann, wie hoch die Inzidenz an seinem Ort gerade ist. Dazu wird der Standort des Nutzers an die Webseite übermittelt und automatisch mit den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts ( RKI) abgeglichen.

Um die Abfrage leichter zugänglich zu machen, hatte der Unternehmer die Idee zu einer Handy-App. Über private Kontakte stiegen Jonas Flint und Philipp Jäcks vom Rostocker IT-Start-up DEJ Technology, Marcus Szymanski von der Firma Tweedback und David Mund, Mathe-Lehrer am Schulcampus Evershagen, mit ein.

Schüler lernten, nach Rückschlägen weiterzumachen

Mund leitet an der Schule ein Digitalisierungsprojekt mit Schülern der 9. und 10. Klasse. Als er dort die Idee der App vorstellte, waren sechs der Jugendlichen sofort dabei. „Es ist super, dass wir so das theoretische Wissen aus dem Informatik-Unterricht gleich in der Praxis testen konnten“, sagt Finn. Und Beril, das einzige Mädchen in der Runde, meint: „Mir wurde bewusst, wie wichtig es ist, sauber zu formatieren und sehr genau zu arbeiten.“ Ihr Lehrer David Mund berichtet, dass die Schüler gelernt hätten, auch kleinere Rückschläge wegzustecken und nicht gleich aufzugeben, wenn es bei der Programmierung mal hakt.

Die Rostocker Schüler arbeiteten eng mit einem Entwicklerteam zusammen. Flint und Jäcks unterstützten bei der Programmierung der App, Szymanski beim Design der Benutzeroberfläche. Seit Mitte November trafen sie sich in einer wöchentlichen Videokonferenz – Lehrer und Schüler auf der einen, die Profis auf der anderen Seite.

Inzwischen ist das Projekt abgeschlossen – die App funktioniert. Jetzt soll sie auch veröffentlicht werden. Darum kümmern sich die Rostocker Informatik-Experten. Warum sie das Bildungsprojekt ehrenamtlich unterstützen? „Ich hätte gerne in meiner Schulzeit Lehrer gehabt, die so etwas auf die Beine stellen“, sagt Marcus Szymanski, 30 Jahre alt. „Es ist doch cool, dass die Jugendlichen am Ende sagen können: Ich habe eine App entwickelt – und die ist auch noch sinnvoll.“

Und Lehrer David Mund meint: „Für die Schüler war das eine gute Möglichkeit, zu testen, ob sie später auch beruflich in der IT arbeiten wollen.“ Finn und Beril sagen jedenfalls nach dem Projekt: „Wir wollen Informatik studieren.“

Von Robert Berlin