Rostock

Neue Referenten für den Oberbürgermeister, neue Ingenieure und Planer für den Bausenator: Rostocks Rathaus hat in den vergangenen Jahren kräftig zugelegt. 2520 Vollzeitstellen stehen für dieses Jahr im Stellenplan der Stadt – fast 300 gute bezahlte Jobs im Öffentlichen Dienst mehr als noch 2012. Doch nun soll Schluss sein mit dem Zuwachs: Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) will der eigenen Verwaltung einen harten Sparkurs verordnen.

„Es geht nicht anders“, sagt der Herr der Zahlen. Denn die Corona-Krise trifft nun auch die Stadtkasse: Bis zu 30 Millionen Euro neue Schulden drohen Rostock künftig pro Jahr – wenn die Stadt nicht gegensteuert. Müller-von Wrycz Rekowskis Kurs: Im sozialen Bereich soll nicht geknausert werden – und auch nicht bei den Investitionen. Keine Abstriche bei Straßen, Radwegen, Buga oder der neuen Eis- und Schwimmhalle.

Das „Sparbuch“ hilft der Stadt

In diesem Jahr steht – Stand jetzt – bereits ein Minus von 9,2 Millionen Euro in der Bilanz. „Das ist kein Problem. Wir haben 26 Millionen Euro Überschüsse aus den Vorjahren auf dem Konto. Das kriegen wir ausgeglichen“, sagt der Senator.

Ab 2022 aber sieht es deutlich düsterer aus. Dann nämlich schlagen die Lockdowns aus dem Jahr 2020 und dem Frühjahr 2021 voll ins städtische Kontor: Die Kämmerei rechnet mit einem Einbruch der Gewerbesteuer um mindestens ein Fünftel. Heißt: Die krisengeplagten Unternehmen überweisen mehr als 25 Millionen Euro weniger an die Stadt. „Es gibt Anzeichen, dass sich die Konjunktur – auch in Rostock – langsam wieder erholt. Aber bis wir bei den Gewerbesteuer-Einnahmen wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sind, kann es fünf Jahre dauern“, prognostiziert Müller-von Wrycz Rekowski.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadt will bei sich selbst sparen

In der Kommunalpolitik kommen bei den Spar-Ankündigungen Erinnerungen an längst überwunden geglaubte Zeiten wieder hoch: Bis 2018 hatte der damalige Oberbürgermeister Roland Methling in nur zehn Jahren mehr als 180 Millionen Euro Schulden abgebaut. „Große Sprünge“ – sie waren in der Zeit kaum möglich. „Wir werden dieses Mal anders sparen“, kündigt Senator Müller-von Wrycz Rekowski an. „Wir werden nicht abrupt auf die Bremse treten. Das wäre fatal. Wenn wir als Stadt nicht investieren, laufen wir Gefahr, den kommenden Aufschwung abzuwürgen.“

Im Klartext: Investitionen in den Umbau des Stadthafens und die Bundesgartenschau 2025, das neue Rathaus an der Nordkante des neuen Marktes, das neue Volkstheater und auch eine neue Eis- und Schwimmhalle wird es trotz der Finanzmisere geben. „Das sind investive Schulden. Die sind kein Problem, die können wir uns getrost erlauben und dafür kriegen wir auch die Darlehen abgedeckt.“

Stattdessen will Müller-von Wrycz Rekowski zunächst bei der Stadt selbst sparen: „Wir werden niemanden rauswerfen als Stadt. Aber wir müssen ernsthaft überlegen, wie wir die Arbeit organisieren. Wir können uns nicht jährliche Tarifsteigerungen und zusätzlich neue Stellen leisten“, sagt er. Im Klartext: Dem Rathaus droht ein Einstellungsstopp.

Keine höheren Steuern, aber höhere Gebühren?

Um die zehn Millionen Euro Einsparungen pro Jahr will der Senator nun gemeinsam mit den Fraktionen der Bürgerschaft und den Ämtern möglich machen. „Ganz ohne neue Schulden wird es einige Jahre lang nicht gehen. Wichtig ist aber, dass die im Rahmen bleiben und wir nicht wieder unter einem riesigen Schuldenberg ächzen.“

Steuererhöhungen schließt der Senator aus: „Wir haben schon einen vergleichsweise hohen Gewerbesteuersatz.“ Den Bürgern mehr Geld abzunehmen hält er für kontraproduktiv. „Wir müssen über höhere Gebühren für diese und jene Dienstleistung, über höhere Parkgebühren und Ähnliches reden. Es gibt nicht die eine Maßnahme, mit der wir zig Millionen sparen oder einnehmen können.“

Und: Der Senator nimmt die stadteigenen Gesellschaften ins Visier. Aus dem Rathaus heißt es seit Jahren, die defizitäre Rostocker Straßenbahn AG müsse Wege aufzeigen, mit weniger Zuschüssen auszukommen. Und die ebenfalls größtenteils stadteigene Stadtwerke AG soll sich stärker als bisher daran beteiligen, die Stadtkasse zu füllen – oder zumindest zu entlasten. Müller-von Wrycz Rekowski will nicht in Details gehen. In anderen Städten übernehmen die Stadtwerke aber mehr Aufgaben für die Allgemeinheit als die Energieversorgung. So wurden in Lübeck zum Beispiel jahrzehntelang die Schwimmbäder von den Stadtwerken betrieben.

Von Andreas Meyer