Rostock

Die Bayern sind raus. Meistertitel hin oder her – bei Alfons können die Erstligisten keinen Blumentopf gewinnen. Die Farbe Rot soll es schon sein, doch bitte ohne Fußball-Emblem. Der Sechsjährige ist auf der Suche nach dem perfekten Begleiter für seinen großen Tag. Im Sommer wird der Rostocker eingeschult, etwas Entscheidendes fehlt noch: der Schulranzen. Mit seinen Eltern Franziska und Steffen Löhnert und „Papiertante“ Katrin Wolff als Einkaufsberaterin will er seinen Tornister finden.

Die regenbogenbunte Auswahl ist riesig: Gut 300 verschiedene Modelle – alles Markenprodukte – reihen sich in den Regalen auf. „Die wahrscheinlich größte Ranzenausstellung in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Jörg Busse, Inhaber von „Colour and more“, stolz.

Der kleine Alfons hat sich schnell für den Ninja-Tornister entschieden, mit dem er ab dem Sommer zur Don-Bosco-Schule gehen möchte. Seine Eltern Franziska und Steffen Löhnert haben sich beim Kauf bei Colour and more von „Papiertante“ Katrin Wolff (hinten) beraten lassen. Quelle: Ove Arscholl

Im Obergeschoss des Rostocker Hofs hat der Schreibwarenhändler alles für die Einschulung parat. Wo zuletzt Centogene Coronatests durchführte, wollen nun Familien den passenden Begleiter für die Grundschuljahre finden.

Während viele Schüler in MV die Winterferien herbeisehen, können es Tausende Kita-Kinder kaum erwarten, endlich eine Klasse zu betreten. Dafür wird geshoppt – allerdings unter erschwerten Bedingungen. Verkaufspartys und Ranzen-Messen sind in Corona-Zeiten tabu. Stattdessen bieten Händler wie Jörg Busse Shopping-Termine an, bei denen Kunden einen geschulten Berater an die Seite bekommen. „Man kann aber auch spontan kommen.“ Das nehmen viele an diesem Vormittag wörtlich: Im Minutentakt spazieren Mappensucher zur Ladentür herein.

Bei Colour and more im Rostocker Hof gibt es Hunderte Schulranzenmodelle verschiedener Hersteller zu kaufen. Inhaber Jörg Busse kennt die Unterschiede und einzelnen Vorzüge. Quelle: Ove Arscholl

Der Fachhandel sei für den Ranzenkauf die richtige Adresse, sagt Jörg Busse. Blindlings auf Amazon bestellen sollte man Mappen nicht. Der Tornister müsse zum Träger passen. Größe, Statur und Gewicht des Kindes spielen eine entscheidende Rolle, so der Experte. Optik sei zweitrangig. Wichtiger sei, dass Gurte und Schulterriemen sitzen, sich das Rückenteil des Rucksacks ergonomisch an den Kinderrücken anschmiegt, die Mappe vom Träger kinderleicht und komfortabel geschultert werden kann.

In puncto Optik halten es die Hersteller schlicht: Die Mappen sind meist ein- oder zweifarbig mit dezenten Mustern. Aufgehübscht werden sie mit Patchys oder Kletties: Glitzer-Einhörner, Bagger, Kätzchen oder LED-beleuchtete Dinos werden via Magnet, Klettverschluss oder Druckknopf auf Ranzen befestigt und können kinderleicht ausgetauscht werden. „Der Renner bei den Kids“, sagt Thomas-Michael Schmidt vom Fachmarkt Heinrich Hünicke in Rostock.

Anderes sucht man dagegen vergeblich. Disney- oder Sandmann-Figuren? Fehlanzeige. Die großen Markenhersteller verzichten meist auf teure Lizenzen, erklärt Schmidt. Doch die Firmen sind gewitzt, und so finden sich auf mancher Mappe Prinzessinnen oder Actionhelden, die an Elsa aus „Frozen“ oder Legos Ninjago-Kai erinnern. Die Ähnlichkeit zeigt Wirkung. „Kinder erkennen die Motive, auch wenn’s nicht die Originale sind, und finden sie toll“, sagt Hünicke-Mitarbeiter Daniel Block.

Fast alle Schulranzenhersteller bieten wechselbare Motive für die Taschen an. Fachverkäufer Daniel Block vom Schreibwarenhandel Heinr. Hünicke kennt sie alle. Quelle: Ove Arscholl

Die Hersteller wollen zudem mit Nachhaltigkeit punkten, werben mit CO2-neutraler Produktion und Textil aus recycelten PET-Flaschen. Den Kunden ist anderes wichtiger: Eltern legen Wert auf bequemen und rückenschonenden Sitz, Kinder wollen Hingucker. Alfons fackelt nicht lang: Der Ranzen mit Ninja-Patchy soll’s sein. „Der ist cool.“ Mama und Papa sind glücklich mit der Wahl. Der Rucksack sitzt, wackelt und hat Luft. „Jungs entscheiden sich schnell“, weiß Jörg Busse aus Erfahrung.

Ranzen kaufen in MV: Hier sind Eltern gut beraten Colour and more, im Rostocker Hof (Kröpeliner Str. 26) Rostock Heinrich Hünecke, Schutower Ringstraße 1 Rostock Gluth – rund ums Büro, Lübsche Str. 26 Wismar Trend Shop, Wismarsche Str. 43 Grevesmühlen Schatzinsel, Am Handelspark 5 Bad Doberan Beynio macht Schule, Pferdemarkt 24B Güstrow Wiechmann, im Strelapark Stralsund Papierhaus, Brüggstraße 11 Greifswald

Wie zum Beweis steht Elli unschlüssig vorm Regal. Vier Ranzen in Blau- und Violetttönen schaffen es mit Expertenhilfe in die engere Auswahl. Doch welchen nehmen? Die Katze und das Pferd sortiert die Sanitzerin als erstes aus. Den lila Ranzen mit Prinzessinnen will sie ausprobieren. Jörg Busse packt Schulbücher hinein und hilft dem Mädchen in die Riemen. Ellis Rücken biegt sich wie ein Flitzebogen. „Anstrengend“, ächzt die Sechsjährige. Der petrolfarbene Ranzen mit blauen Tupfen und Chamäleon-Pad passt wie angegossen, ist bequem und chic. Elli blickt in den Spiegel und strahlt. „Mama, den will ich.“

Die Einschulung ist noch Monate hin, die Hauptgeschäftszeit für Ranzenverkäufer beginnt jetzt. Wer bis Ostern seinen Wunschartikel nicht gekauft hat, muss sich im Fachhandel meist mit dem überschaubaren Restbestand begnügen. Apropos Überbleibsel: Neben neuen Kollektionen bieten die Läden auch einige Vorjahresmodelle an – mit bis zu 50 Prozent Preisnachlass.

Ranzen-Test: Elli (6) aus Sanitz probiert ihre Favoriten aus. Colour-and-more-Inhaber Jörg Busse hilft dem Mädchen. Quelle: Ove Arscholl

Neuware kostet im „Color and more“ im Schnitt 259 Euro. Gut angelegtes Geld, sagt Jörg Busse. Dafür gibt’s hochwertige Ranzen, die die vier Grundschuljahre in der Regel problemlos durchhalten und im Set mit gefüllter Federtasche und Sportbeutel daherkommen. Für welches Modell sich Kunden entscheiden, ist Geschmacksache. Von Social Media sollten sie sich aber nicht beeinflussen lassen, sagt Thomas Michael Schmidt. „Instagram-Hits sind nicht zwangsläufig die besten Ranzen.“

Hanna aus Lichtenhagen sind Likes egal, sie weiß selbst, was ihr gefällt: ein Ranzen mit Schmetterling in pink und Lila. Der sehe nicht nur schön aus, sondern sei praktisch. „Auf den dunklen Farben sieht man Flecken nicht so doll“, erklärt die Sechsjährige.

Dunkle Farben und ein Schmetterling – das ist genau richtig für die 6-jährige Hanna aus Lichtenhagen. Mit diesem Tornister wird sie ab Sommer zur Schule gehen. Quelle: Ove Arscholl

Ob bunt oder schlicht – eines haben alle Tornister gemeinsam: Sie sind aus Kunststoff. Der Lederranzen, wie ihn zu DDR-Zeiten Tausende Schulkinder schulterten, ist nahezu vom Markt verschwunden. Jahrzehntealte Originale verstauben in so manchem Haushalt oder dienen inzwischen als Werkzeug- oder Rumpelkiste. Er habe die Mappe seines Opas auf dem Dachboden wiedergefunden, verrät Steffen Löhnert. Das zerschlissene Schätzchen habe er zum Fachmann gebracht, der konnte es zwar nicht retten, hatte aber ein ähnliches Modell bei der Hand. Uralt, aber wie ladenneu. „Den Ranzen benutze ich jetzt als Aktentasche“, erzählt der Rostocker und lacht. Und so hat er mit Alfons etwas gemeinsam: Für Vater und Sohn sind ihre Lieblingsranzen wichtige Begleiter.

Von Antje Bernstein