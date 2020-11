Rostock

Wird der Durchhaltewillen der Investoren jetzt belohnt? Seit mehr als zehn Jahren versuchen die Möbelgruppe von Kurt Krieger und der französische Sportartikelhersteller Decathlon schon, sich vor den Toren Rostocks anzusiedeln.

Die entsprechenden Grundstücke zwischen dem Ikea-Markt und der Stadtgrenze zu Sievershagen gehören den Firmen längst. Doch erst jetzt liegt der Aufstellungsbeschluss für den notwendigen Bebauungsplan vor, über den die Bürgerschaft in ihrer nächsten Sitzung entscheiden soll.

„Wir sind jetzt in den Routineprozessen, die vor zehn Jahren schon hätten passieren sollen“, bilanziert Ludger Niemann, Sprecher von Decathlon. Was die Planungen für seinen Konzern verzögerte, war ein Zielabweichungsverfahren, das notwendig war, um eine Ansiedlung auf der sogenannten grünen Wiese überhaupt erst möglich zu machen.

Der Grund: Einzelhandel mit Sortiment, das große Konkurrenz zur Innenstadt darstellt, war bisher in Schutow laut Landesraumentwicklungsprogramm nicht zulässig. Doch auch diese Hürde ist mittlerweile vom Tisch. Entsprechende Vorschriften des Infrastrukturministeriums zur Größe des Fachmarktes und zum Sortiment wurden auch von Decathlon akzeptiert. „An einem Küstenstandort wie Rostock hätten wir uns sowieso auf Wassersport fokussiert, allein weil die Nachfrage da ist“, so Niemann.

Zehn Millionen Euro für den Fachmarkt

Trotz aller Verzögerung sei er weiter optimistisch und glaube daran, dass es nun am Standort Rostock vorangeht. „Wenn wir es schaffen, dass Ende 2021 ein Bebauungsplan vorliegt, könnten wir vielleicht noch 2022 eröffnen“, nennt Niemann ein erstes Zeitfenster.

Generell sei Decathlon erfahren mit der zügigen Errichtung von Filialen. „Aber wir sind auf Expansionskurs und unsere Bauabteilung deshalb auch gut ausgelastet“, erklärt der Sprecher. Insgesamt will der Konzern in seine rund 4000 Quadratmeter große Filiale rund zehn Millionen Euro investieren.

Sconto in Bentwisch bleibt trotz Neubau

Auch Edda Metz freut sich über den Fortschritt des Verfahrens. „Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Dadurch, dass Decathlon sich auch ansiedeln will, nimmt es Fahrt auf“, erklärt die Expansionsleiterin der Möbel-Krieger-Gruppe.

Das Unternehmen ist bereits auf der östlichen Seite der Hansestadt mit Höffner sowie dem Sconto-Markt vertreten und will nun auch im Westen bauen. In Schutow sollen sowohl eine Möbel-Kraft-Filiale als auch ein Sconto-Mitnahmemarkt entstehen. „Davon bleibt der bestehende Sconto-Markt in Bentwisch aber unberührt“, so Metz.

Entlang der Bundesstraße zwischen Rostock und Sievershagen wollen sich sowohl Decathlon als auch Möbel Kraft und Sconto ansiedeln. Quelle: OZ/Barz

Die Kunden aus der Hansestadt, aus ganz MV, aber auch darüber hinaus könnten sich auf „zwei tolle Möbelhäuser“ freuen. Wann diese eröffnen – darauf will sich die Projektentwicklerin aber noch nicht festlegen. „Es gilt jetzt, das Verfahren voranzutreiben und das läuft gut. Und die Stadt ist bemüht und tut, was sie kann“, so Edda Metz.

Auch für ihr Unternehmen gilt, dass zwischen Erteilung des Baurechtes und der Eröffnung wohl nicht viel Zeit vergehen wird: „Wir sind schnell im Bau“, erklärt sie. Beide Märkte sollen insgesamt rund 40 000 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten. Bei der Vorstellung der Ansiedlungspläne vor rund zwei Jahren hatte Edda Metz erklärt, dass die Krieger-Gruppe in Schutow hunderte neue Jobs schaffen und zwischen 70 und 80 Millionen Euro investieren will.

Was im Zuge des B-Plan-Verfahrens mit betrachtet wird, sind sowohl der Schallschutz als auch naturschutzrechtliche Belange und die Entwässerung. Auch die verkehrliche Erschließung des neuen Gewerbegebietes ist ein wichtiges Thema. „Es gibt aber auf der Bundesstraße schon eine Abbiegerspur mit nicht angeschalteter Ampel, welche direkt an der Ecke unseres Grundstücks liegt. Darüber soll auch die Erschließung laufen“, sagt Decathlon-Sprecher Niemann.

Er erinnert zudem daran, dass im Laufe des langen Verfahrens auch schon der Ausbau der Straßenbahnstrecke bis zum Ostsee-Park Thema gewesen wäre. „Das wäre natürlich ideal für uns und die Kunden.“

Wie Beate Langner von der Rostocker Straßenbahn AG erklärt, sei das aktuell aber kein Thema. „Ja, es gab die Idee mal“, so die Sprecherin. Aber in diesem konkreten Fall gebe es gleich mehrere Herausforderungen. Nicht nur die Suche nach Flächen für die Gleise, sondern auch, dass es sich zum Teil um Gebiet des Landkreises handle. Deshalb würden aktuell keine Gespräche zur Erweiterung des Streckennetzes in diese Richtung laufen.

Stattdessen wird der Ausbau der Bundesstraße geplant, um der Erhöhung des Verkehrs Rechnung zu tragen: unter anderem durch die Schaffung einer zweiten Linksabbiegerspur aus Sievershagen kommend. Zusätzlich soll auch der südliche Abschnitt der Messestraße um eine zusätzliche Fahrspur erweitert werden. Beide Maßnahmen werden mit rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt.

Das Straßenbauamt Stralsund, das für die B 105 verantwortlich ist, hat zugesichert, drei Viertel der Kosten für die Baumaßnahme sowie die Planungskosten zu übernehmen. Für die Hansestadt Rostock bliebe ein Anteil von rund 300 000 Euro übrig, für den aber eine Beteiligung der ansiedlungswilligen Unternehmen im Gespräch ist.

