Rostock

Unter dem Applaus zahlreicher Schaulustiger hat die Rostocker Berufsfeuerwehr am Samstagnachmittag einen auf der Unterwarnow festgefrorenen Schwan gerettet. Der Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei zog viele Schaulustige an.

Besorgte Passanten hatten gegen 14 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass der Vogel auf der zugefrorenen Warnow fest im Eis stecken würde. Die Tierrettung der Feuerwehr kam in der Nähe des Hotels Warnow an der Knochenmühle im Stadtteil Brinckmansdorf zum Einsatz. Da das Tier aber in einer Entfernung von rund 250 Metern zum Ufer im Eis fest saß, musste Verstärkung angefordert werden.

Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr rückte an

So rückte noch die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr an und ging mit einem Schlauchboot schließlich auf die Eisfläche der zugefrorenen Unterwarnow. Mit der Hilfe eines Eispickels kamen die beiden Feuerwehrleute voran. Der entkräftete Schwan versuchte, selbständig wegzufliegen, was jedoch misslang.

Quelle: Stefan Tretropp

Als die Beamten sich genähert hatten und eine Decke zur Beruhigung auf das Tier warfen, konnten sie es vorsichtig aus dem Eis befreien. Die Kollegen am Ufer, die die Sicherung per Leine übernahmen, zogen die Retter sowie den Vogel samt Schlauchboot sicher zurück an Land. Szenenapplaus von den Schaulustigen ernteten die Feuerwehrleute für diese Aktion. Der Schwan wurde von der Tierrettung abtransportiert.

Von Stefan Tretropp