In Rostocks Osten soll zur Bundesgartenschau 2025 ein neuer Stadtteil entstehen. Dafür gibt es viel Geld vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Welche drei Projekte damit umgesetzt werden sollen, warum das ein gutes Zeichen in der Corona-Krise ist und welche private Verabredung die Ministerpräsidentin und Rostocks OB treffen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Sonnabendvormittag am Ufer der Warnow 7,5 Millionen Euro Fördermittel für das neue Warnowquartier an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen übergeben. Quelle: Ove Arscholl