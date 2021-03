Rostock

Nachdem Fußballdrittligist Hansa Rostock am vergangenen Wochenende vor 777 Zuschauern im Ostseestadion spielte, planen nun auch die Basketballer der Rostock Seawolves die Rückkehr ihrer Anhänger in die Stadthalle. Als Teil des Projektes „Pilot Rostock“ will der Klub am Sonnabend, den 10. April, die Tore für bis zu 450 Zuschauer (10 Prozent Auslastung) öffnen.

Dies soll gelingen, weil nach den Osterfeiertagen laut Landesregierung in Schwerin schrittweise weitere Modellprojekte in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt und getestet werden sollen. Damit werden Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt, wie das kulturelle, sportliche und soziale Leben in Zeiten der Covid-19-Pandemie wieder möglich ist.

Der Basketball-Zweitligist hat für diesen Feldversuch für Indoor-Veranstaltungen ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt, das vom Gesundheitsamt Rostock genehmigt wurde. Im Vorfeld der Veranstaltung wird es Testverfahren und Strategien geben, um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf Schnelltests, Maskenpflicht, Abstandsregeln und die Nutzung der Luca App.

Klub-Chef André Jürgens sagt: „Die Vorgespräche mit Wirtschaftsminister Harry Glawe und Sportministerin Stefanie Drese zur grundsätzlichen Idee und zu unserem Konzept waren sehr positiv. Wir würden es sehr begrüßen, wenn Ministerpräsidentin Manuela Schwesig unser Vorhaben genehmigt.“

Eine mögliche Rückkehr der Zuschauer schon für das Heimspiel am kommenden Sonntag ist damit vom Tisch. Vor ihren Fans spielten die Seawolves letztmals am 1. November, damals mit 1500 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle.

Von Marten Vorwerk