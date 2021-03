Rostock

Ein Drogenschmuggler wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Laut Polizei hatte der 33-Jährige versucht 15 Kilogramm Kokain zu schmuggeln. Der Mann wurde bereits im Oktober 2020 vom Zoll festgenommen. Der Verurteilte war auf dem Weg von Belgien nach Schweden, als er in im Rostocker Fährhafen in die Kontrolle geriet und die Beamten das Kokain in der Reserveradmulde fanden.

Verurteilt wurde der Mann am Mittwoch. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Von OZ