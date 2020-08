Rostock

In einer coronabedingt reduzierten Version ging am Sonnabend das Festival „See more Jazz“ über die Bühne. Einziger Auftrittsort war diesmal der Rostocker Zoo, wegen der reduzierten Kartenanzahl war das Festival schnell ausverkauft. 300 Gäste waren gekommen, „sonst sind es hier im Zoo fast 1000 Besucher“, sagte René Geschke, mit Andreas Martens für die Organisation zuständig. „Wir haben im Mai mit den Planungen begonnen“, so Geschke.

Das Ergebnis: Der Klostergarten und der Kunsthalle entfielen als Auftrittsorte. Und maximal 400 Leute durften zum Auftrittsort in den Zoo kommen – 300 Besucher und dazu die für Organisation, Catering und Technik zuständigen Mitstreiter. So konnte das Festival unter Corona-Bedingungen stattfinden und den geltenden Sicherheits- und Hygienebedingungen genügen. Viel zusätzlicher Aufwand zwar, „aber wir hatten sehr große Unterstützung von unseren Sponsoren“, so Geschke.

Nach neun Monaten wieder auf der Bühne

So konnte sich das Publikum entspannt über die musikalischen Gäste freuen. Zunächst das Michael Wollny Trio ( Deutschland/ Schweiz) und nach der Pause die Sängerin Ntjam Rosie und Band ( Niederlande). Pianist Michael Wollny lieferte mit seinen beiden Mitstreitern Christian Weber (Bass) und Eric Schäfer (Schlagzeug) zeitgenössischen, hin und wieder auch experimentellen Jazz, dies aber mit ungebremster Spielfreude.

„Seit neun Monaten habe ich nicht mehr auf deiner Bühne gestanden“, bekannte Michael Wollny, der derzeit in Deutschland als einer der wichtigsten Jazzer gehandelt wird. In Rostock war sogar eine Komposition von Alban Berg mit im Programm, ansonsten gab es dazu ein „Potpourri der letzten Jahre“, wie Michael Wollny das Programm des Abends erläuterte.

Publikum wurde zum Mittanzen aufgefordert

Dann der zweite Teil des Abends: Als Kontrast zu Michael Wollny war Ntjam Rosie für den Partyteil zuständig, mit ihren sieben musikalischen Mitstreitern lieferte die charmante Sängerin ein energetisches und mitreißendes Set. Auch Ntjam Rosie war die große Freude anzumerken, endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen. Die hochkompetente Band spielte die über weite Strecken sehr rhythmisch angelegten Kompositionen, die mit sehr viel Seele auf die Bühne gebracht wurden.

Kein Wunder, dass Ntjam Rosie das Publikum in Rostock zum Mittanzen aufforderte, es aber dann auf Mitklatschen und Mitwippen reduzierte. Eine Mischung von Soul und Jazz, die überzeugte, die aus Kamerun stammende Sängerin beendete den Abend im Zoo mit viel Gefühl und viel Energie. Und es war auch für die 300 Gäste am Samstagabend eine gute Gelegenheit, endlich mal wieder ein Freilicht-Konzert zu genießen.

Und die Zukunft? Die Ausgabe „See more Jazz“ für das Jahr 2021 ist schon geplant, die Organisatoren hoffen dann wieder auf Normalität: „Wir sehen uns dann alle geimpft im kommenden Jahr wieder“, meinte René Geschke zum Abschluss.

