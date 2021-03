Rostock

Gute Nachrichten für Eltern und Kinder: Die Schwimmkurse für das Seepferdchen starten in Rostock wieder, das hat die Wiro am Freitag mitgeteilt. Das Gesundheitsamt habe die Kurse genehmigt, sodass zuerst 28 angefangene Seepferdchen-Kurse zu Ende geführt werden können, so Denny Schäfer, Abteilungsleiter der Sportstätten der Wiro. Das bedeutet, dass zuerst alle angefangenen Kurse zu Ende gebracht werden.

„Dann fragen wir die Eltern, die im vergangenen Jahr für den Nachwuchs einen Kurs gebucht hatten, der dann nicht mehr starten konnte. Der Reihe nach werden alle von unseren Mitarbeitern angerufen“, verspricht Schäfer. Dabei soll keiner vergessen werden, allerdings könne das eine Weile dauern, warnt er vor. Bis August sollen dann alle unterbrochenen und abgesagten Schwimmkurse wieder laufen. Wer also einen neuen Antrag stellen möchte, muss erst mal warten.

„Wenn für uns absehbar ist, wann es wieder freie Plätze gibt, teilen wir das sofort mit. Bis dahin werden keine neuen Anträge angenommen, und es werden auch keine neuen Wartelisten geführt“, betont Schäfer. Wer sich über die Schwimmkurse informieren möchte, kann dies auf der Website der Wiro machen. Die Kurse laufen am Montag, Mittwoch und Freitag – auch in der Ferienzeit, nach Ostern zusätzlich an den Wochenenden.

Wichtig: Einhaltung der Corona-Maßnahmen

Alle getroffenen Regelungen stehen jedoch unter Vorbehalt und sind von weiteren Entscheidungen des Landes und Gesundheitsamtes abhängig. Das soll auch für die Gruppengröße gelten. Aktuell dürfen nur fünf statt zehn Kinder in einer Gruppe sein.

Für die Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen sind die Schwimmmeister verantwortlich. Bis zum Betreten der Duschen müssen alle Personen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen oder eine FFP Maske tragen. Jedes Kind darf nur von einem Erwachsenen zum Kurs begleitet werden, außerdem müssen sich alle Teilnehmer via Luca-App registrieren, so Denny Schäfer.

Die Wiro plant die Schwimmhalle in Gehlsdorf während der Sommerferien zu öffnen. Derzeit wird geprüft, ob in diesem Jahr auch Ferien-Schwimmkurse möglich sind, die innerhalb von gut zwei Wochen zur Seepferdchen-Prüfung führen. Wenn dies möglich wäre, könnten die Kinder aus den 2020 abgesagten Kursen schneller ein Angebot bekommen. Auch die Aqua-Kurse sollen demnächst wieder starten.

Von OZ