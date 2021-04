Rostock: Segelboot mit zwei Skippern auf der Unterwarnow gekentert

Rostock

Bei starkem Wellengang ist am Mittwochabend am Rostocker Warnowufer in Höhe der Bühne 602 ein Sportsegelboot gekentert. Die beiden Skipper fielen ins Wasser, konnten sich aber an dem Boot festhalten. Ein großer Feuerwehreinsatz war die Folge.

Feuerwehr und Rettungskräfte am Rostocker Warnowufer. Quelle: Stefan Tretropp

Boot trieb kieloben auf der Warnow

Wie die Beamten mitteilten, lief der Notruf kurz nach 18 Uhr ein. Sofort eilten ein kompletter Löschzug von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, die Wassergefahren- und Tauchergruppe, Rettungswagen, Notarzt und die Polizei zum Einsatzort an der Unterwarnow. Das Segelboot trieb nach der Havarie kieloben. Die beiden Segler hielten sich daran fest.

Männer aus dem Wasser gezogen

Während die Feuerwehrleute in Bereitschaft am Ufer verblieben, eilte die Wasserschutzpolizei mit einem Schlauchboot zur Hilfe, zwei weitere Booten kamen dazu. Die schiffbrüchigen Männer konnten aus dem kalten Wasser gezogen und in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben unverletzt. Das verunfallte Sportboot wurde an Land gebracht. Der Einsatz wurde nach kurzer Zeit beendet.

Von Stefan Tretropp