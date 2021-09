Rostock

Die Burnin’ Blankets sind eine Rostocker Band, die bereits seit 2001 gemeinsam Musik macht. Bassist Philipp Niebergall, Gitarrist und Sänger Alex Rihl und Schlagzeuger Robert Berlin haben Freude an rauer Musik und nehmen sich selbst nicht all zu ernst. Im Laufe ihrer Karriere mit inzwischen über 200 Auftritten haben sie nach eigenen Angaben bereits 2009 den Lindenpark in Potsdam leergespielt, flogen 2012 aus der Vorrunde beim X-Factor und spielten im gleichen Jahr vor drei Zuschauern in Bielefeld.

Für ihr Konzert am Freitagabend im Peter-Weiss-Haus in Rostock hoffen sie jedoch auf ein paar mehr Gäste. OZelot hat mit Sänger Alex Rihl gesprochen.

Es gibt die Burnin’ Blankets jetzt schon seit 20 Jahren – wie kommt es, dass euch noch nicht jeder in Rostock kennt?

Alex Rihl: Es gab Zeiten, da kannte uns fast jede Rostockerin und jeder Rostocker mit Interesse für Rockmusik. Das hat ein bisschen abgenommen, als wir dann nicht mehr so viel gespielt haben. Wir mussten irgendwann ein bisschen aufpassen, dass wir nicht noch das fünfte Mal in einem Jahr in Rostock spielen, denn irgendwann geht man den Leuten ja auf den Sack.

Und dann hat plötzlich der eine Kinder bekommen, dann der nächste. Einer fing an, ein Haus zu bauen, der nächste musste sich mehr um sein Studium kümmern – da hat die Menge an Konzerten dann stark abgenommen. Viele, die uns kannten, sind aus Rostock weggezogen, wir zum Teil selbst auch. Robert war dann in Leipzig und ich in Berlin, so dass wir Rostock vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt haben.

Wir gehören schon lange nicht mehr zur hiesigen Jugend- und Bandkultur und dann fehlt einem schnell die Fanbase. Und die Zeit, in der man seine Kumpels zum Biertrinken mit zu den Konzerten geschleppt hat, ist auch irgendwie vorbei – so wurden eben die Besucherzahlen auch immer kleiner.

Das heißt, ihr seid jetzt erwachsen geworden und fangt neu an? Was ist denn am Freitagabend von euch zu erwarten und wieso sollte man sich das Konzert nicht entgehen lassen?

Na, wir sind erwachsen geworden, was die Lebensumstände angeht, und auch musikalisch sind wir vielleicht etwas verantwortungsvoller. Aber an der Musikrichtung hat sich nicht viel verändert. Und es gibt ja nicht mehr viele Bands, die tatsächlich noch Grunge so machen, wie er in den 90ern war oder sich in der Post-Grunge-Ära entwickelt hat. Und wenn einem das gefällt, man so Rockzeug und ein bisschen rauere Musik mag, dann sind wir – zumindest in Rostock – eigentlich fast die einzigen, die das noch machen.

20 Jahre Burnin’ Blankets – live im Peter-Weiss-Haus Die Burnin’ Blankets geben ihr Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen am Freitagabend (1. Oktober 2021) im Peter-Weiss-Haus in Rostock, Doberaner Straße 21. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Als Support tritt Elektrik Farm aus Dresden auf. Der Eintritt kostet 8 Euro, Zugang gibt es nur für Geimpfte, Genesene und Personen mit negativem PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt ist. (2G+PCR)

Inwiefern seid ihr musikalisch anspruchsvoller geworden?

Wir trinken jetzt weniger Bier vor dem Auftritt und mehr danach! (lacht) Es kommen ja Leute, um sich ein gutes Konzert anzuhören und weniger des Events wegen. Und das nehmen wir heute etwas ernster und konzentrieren uns mehr darauf, ein gutes Konzert zu spielen. Mit 18 oder 19 stand eher noch der individuelle Spaß im Vordergrund.

Wer sind denn eure Vorbilder und Einflüsse?

Ganz klassisch – das kann man wohl auch nicht verleugnen – Nirvana und Pearl Jam. Auch Neil Young spielt sicherlich eine Rolle. Und dann alles, was so ab den 90ern kam: An At the Drive-in erinnere ich mich. Und dann kam Refused. Also auch so Sachen aus dem Post-Hardcore-Bereich. Unser Bassist hört ganz viel Funk und Soul. Aber unser Kerneinfluss ist wirklich so das Mitte-90er-Grunge-Zeug.

Wie habt ihr euch denn vor 20 Jahren gefunden?

Ich bin mit Robert zusammen zur Schule gegangen, er war eine Klasse höher. Und er hatte einen Kumpel, Martin Bäcker. Gemeinsam hatten sie sich überlegt, dass sie gern eine Band gründen würden. Robert wollte gern Schlagzeug lernen, Martin wollte Bass spielen. Und sie wussten, dass ich Gitarre spiele und einen Probenraum habe – und dann haben wir einfach zusammen Musik gemacht. Tatsächlich haben wir wirklich in einer Garage angefangen, Nirvana-Songs zu covern.

Und wie kamt ihr auf den Namen Burnin’ Blankets?

Das war ein sehr langes Prozedere. Wir hatten viele Namen am Anfang, die immer mal wieder geändert wurden. Dann gab es doch irgendwo wieder eine Band, die schon genauso hieß wie wir. Wir wollten gern eine Alliteration aus zwei Wörtern haben – und Robert kam irgendwann mit der Idee zu Burnin’ Blankets. Das haben wir ausprobiert und es gab wohl auch keine andere Band, die schon so hieß, also ist es dabei geblieben. Es hat nicht so richtig einen tieferen Sinn. Es klang einfach nur cool.

Heute tretet ihr mit euren eigenen Stücken auf. Bislang habt ihr einige Alben und ein paar EPs gemacht. Ist was Neues in Planung?

Ja, wir sind dabei, eine LP zu machen, und haben davon auch schon sehr viel im Liveprogramm. Am Freitag werden wir bereits eine EP mit zwei neuen und zwei Livesongs dabei haben. Wer dann das Album bestellt, das zum Jahreswechsel fertig werden soll, bekommt die EP als Vorgeschmack. Das Album wird es digital und als Schallplatte geben.

Gibt es schon einen Namen?

Nein, die EP wird „Bad Guys“ heißen – genau wie der neue Song, der da mit drauf ist. Am Albumtitel arbeiten wir noch. Es gab die Idee, sie „Bed Guys“ zu nennen, als Verweis auf den Bandnamen und den neuen Titel. Aber vielleicht ist das auch nicht mehr zeitgemäß.

Kann euch das nicht egal sein? Musikalisch seid ihr doch auch in einer anderen Zeit verankert.

Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man auf einer musikalischen Ebene hängen bleibt oder im gesellschaftlichen Diskurs. Wenn so ein Gag für den einen oder die andere sexistisch anmutet, weiß ich nicht, ob man damit heute noch punkten kann oder ob es besser ist, auf diese Perspektive Rücksicht zu nehmen. Wir sind einfach ein bisschen anders dafür sensibilisiert als noch vor 20 Jahren.

Von Ove Arscholl