Passanten haben einer älteren Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in der Rostocker Innenstadt am Sonnabendmittag vermutlich das Leben gerettet. Sie befreiten die 78-Jährige aus ihrem in Flammen stehenden Fahrzeug. Der dramatische Zwischenfall hatte sich gegen 12.30 Uhr in der August-Bebel-Straße zugetragen.

Zur Galerie

Laut Polizeiangaben war die Seniorin in ihrem Opel Corsa vom Vögenteich in Richtung Steintor unterwegs, als sie wegen gesundheitlicher Probleme am Steuer die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor und nach rechts gegen einen Baum fuhr. Ihr Auto landete frontal am Baum und begann nach dem Aufprall sofort in Flammen aufzugehen. Passanten hatten das Unglück bemerkt und die Rentnerin aus dem Pkw befreit. Die verständigte Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei trafen wenig später ein. Die Feuerwehr konnte trotz des schnellen Eingreifens nicht verhindern, dass der Opel der 78-Jährigen ausbrannte.

Die Fahrerin wurde von Sanitätern behandelt, konnte aber noch am Unfallort an einen Angehörigen übergeben werden. Wegen des Einsatzes blieb die August-Bebel-Straße zeitweise in Richtung Steintor gesperrt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 10.500 Euro.

