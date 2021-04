Rostock

Eine Frau ist am Montagmittag bei einem Wohnungsbrand im Rostocker Stadtteil Groß Klein ums Leben gekommen. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen und hatte einen Sessel in der Wohnstube in Flammen gesetzt. Die Rettungskräfte konnten für die Bewohnerin, eine Seniorin, nichts mehr tun.

Wie Stefan Kieckhöfer, Einsatzleiter und Pressesprecher der Rostocker Berufsfeuerwehr, mitteilte, wurde der Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Albrecht-Tischbein-Straße gegen 12.45 Uhr über Notruf gemeldet. Anwohner hatten seinen Auskünften zufolge die Rauchmelder schrillen hören und bereits schwarzen Qualm aus der Wohnung der Dame im Erdgeschoss wahrgenommen.

„Ursache noch unklar“ – Wohnung nicht mehr nutzbar

Die Feuerwehrleute eilten mit einem Löschzug nach Groß Klein und betraten unter schwerem Atemschutz die brennende Wohnung. Die Beamten konnten den in Flammen stehenden Sessel im Wohnzimmer zwar zügig löschen, der Bewohnerin, einer etwa 70-jährigen pflegebedürftigen Seniorin, konnten die Einsatzkräfte allerdings nicht mehr helfen. Sie starb im dichten Qualm.

„Es hat erheblich gebrannt, die Ursache ist allerdings noch unklar und wird nun ermittelt“, erklärte Sarah Schüler, Pressesprecherin der Rostocker Polizeiinspektion. Für die Ermittlungen untersuchten Kriminalbeamte den Brandort.

Die Wohnung ist nach Aussage der Polizei nicht mehr nutzbar. Andere Bewohner kamen nicht zu Schaden, manche von ihnen hielten sich während des Einsatzes draußen an der frischen Luft auf. Insgesamt waren knapp 30 Einsatzkräfte am Brandort.

Von Stefan Tretropp