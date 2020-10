Rostock

Ein Patient liegt mit Beschwerden im Krankenhaus und bekommt für die Behandlung einen Katheter gelegt. Für einige Tage ist alles gut – dann der Schock: Der Betroffene wird blass und zeigt Symptome einer starken Sepsis, also einer Blutvergiftung. Kleinste Mengen an Keimen sind trotz vorheriger Desinfektion der Einstichstelle durch die Haut ins Blut gelangt.

Eine typische Komplikation, die auch in entwickelten Ländern mit einem gut ausgebauten Gesundheitssystem vielen Menschen das Leben kostet, erklärt Jan Klaiber von der Rostocker Firma Solvamed. „Unser Körper ist nicht dafür gemacht, Fremdkörper zu bekämpfen, die auf einem Fremdkörper in unser Blut gelangen.“ Deshalb arbeitet das Unternehmen aktuell an einer Möglichkeit, diese Art von Krankheitsverlauf zu verhindern.

Schutzschicht gegen Keime für Katheter

Das Problem: Befinden sich kleinste Mengen an Keimen auf der Haut oder an der Nadel, verweilen diese an letzterer, nachdem man sie in die Blutgefäße einführt. Bleiben diese auf dem Katheter und damit in den Gefäßen, kommt es zur Entzündung. Das menschliche Immunsystem sei dafür ausgelegt, Fremdkörper direkt im Körper und nicht an einem Katheter zu bekämpfen, erklärt Jan Klaiber. „Da reicht selbst eine Handvoll an Keimen, um eine Sepsis auszulösen.“

Nikla Nienass besucht die Sens ID GmbH besuchen, die im BMFZ angesiedelt ist.Sens ID ist ein 208 gegründetes Unternehmen die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Referenzmaterial für die DNA-Diagnostik - und hat dafür ein neuartiges Verfahren entwickelt. Quelle: Frank Söllner

Solvamed entwickelt deshalb das Verfahren „CutStep“, bei dem Nadeln vor dem Einstich mit einem Gel überzogen werden. Klaiber erklärt: „Das Gel bildet eine Schutzschicht um den Katheter, der die Desinfektionsleistung erbringt, bis er an seinem Zielort angekommen ist.“ Die Firma arbeitet aktuell an einer Zulassungsstudie am Biomedizinischen Forschungszentrum (BMFZ) in Rostock. Das aktuelle Ziel ist es, das Verfahren auf seine Wirksamkeit zu prüfen und es für den Markt zulassen zu können.

Corona-Tests und Grundlagenforschung

Ebenfalls am BMFZ tätig ist das Start-Up-Unternehmen SensID, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Referenzmaterialien – also Stoffe, die als Vergleichsmaß bei Messverfahren genutzt werden – in der medizinischen Diagnostik spezialisiert hat. „Diagnostik ist sehr empfindlich und damit auch sehr fehleranfällig – nicht nur wegen der Geräte, sondern auch durch Menschen“, sagt Geschäftsführer Björn Nowack.

Die Fehlerrate bei Erstdiagnosen liege in Deutschland bei rund 30 Prozent. „Das kann beim Alkoholtest anfangen und bis zur Diagnose eines Tumors reichen.“ Deshalb brauche man Qualitätskontrollen, die beweisen, dass Tests richtig abliefen.

Mit Beginn der Corona-Pandemie hat das Unternehmen zugleich ein Konzept entwickelt, um über Testung auf das Sars-CoV-2-Virus immune Personen zu identifizieren, um bspw. die Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten in öffentlichen Einrichtungen aufrechterhalten zu können. Quelle: Frank Söllner

Das Unternehmen strebt an, zertifizierte Referenzmaterialien auf den Markt zu bringen, die Qualitätskontrollen einheitlich machen sollen. „Das würde die Fehlerrate extrem senken, weil sich alle an die selben Standards halten“, sagt Nowack.

Mit Beginn der Corona-Pandemie begann SensID, Blut auf Covid-19-Antikörper zu testen. Rund 95 Proben untersucht das Unternehmen am Tag. „Ursprünglich wollten wir das Land damit unterstützen“, so der Geschäftsführer. „Aber aktuell bekommen wir nur Blutproben von Mitarbeitern eines Pharmaunternehmens aus Nordrhein-Westfalen.“ Die Landesverwaltung in MV habe auf das Angebot für Tests schlicht nicht reagiert, bedauert Nowack.

EU-Gelder als Initialzündung für Wirtschaft in MV

Die Projekte von Solvamed und SensID wurden unter anderem durch den Ideenwettbewerb „Gesundheitswirtschaft“ des Landes finanziert, das sie mit jeweils 150 000 Euro förderte. Die Fördermittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Zwei Mitarbeiterinnen im Biomedizinischen Forschungszentrum bei der Arbeit. Quelle: Frank Söllner

Ziel dieser Gelder sei es aber nicht nur, einzelne Unternehmen zu unterstützen, betont Niklas Nienass, EU-Abgeordneter der Grünen aus Rostock. Das Land solle nicht nur ausschließlich durch EU-Mittel finanziert werden, sondern eine eigene starke Wirtschaft aufbauen. „Es soll eine Initialzündung sein, so dass sich um die geförderten Unternehmen ein System oder ein Netz an weiteren Arbeitsplätzen bildet.“

Um eine diversifizierte Unternehmenskultur in MV zu entwickeln, sollten deshalb kleinere oder mittlere Unternehmen mit innovativen Ideen gefördert werden, so Nienass. Auch Grundlagenforschung wie bei SensID zu unterstützen, sei wichtig. Diese würde zwar nicht sofort Gelder einbringen. „Aber es hat Vorteile, langfristig zu investieren, weil wir dann vielleicht in zehn Jahren riesige Fortschritte haben“, meint der Abgeordnete.

